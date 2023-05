Malestar en el PRO cordobés porque su presidente es candidato del schiarettismo

Hacemos Unidos por Córdoba dio a conocer este viernes la conformación de sus fórmulas para la elección a gobernador del próximo 25 de junio y para la de intendente de la Ciudad de Córdoba, a realizarse el 23 de julio.

Un día antes del cierre de listas para los comicios de autoridades provinciales, mediante un comunicado se confirmaron los nombres para la vicegobernación y viceintendencia de la Capital cordobesa. La presentación de los candidatos provinciales, municipiales y a primer legislador provincial fue acompañada por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

La fórmula que encabezará la lista para gobernador y vice de la Provincia de Córdoba son los de Martín Llaryora y Myrian Prunotto, con Juan Manuel Llamosas (intendente de Río Cuarto) como primer legislador provincial.

Cabe destacar que Myrian Prunotto, la intendente de Estación Juárez Celman (en licencia) fue la armadora en el interior provincial de un espacio de radicales "díscolos" que se presentaron como la fracción interna "Radicalismo Auténtico". Además, Llaryora confió en ella para presidir desde el año pasado el Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana.

Myrian Prunotto acompañará a Martín Llaryora en la fórmula por la Gobernación de la Provincia de Córdoba, Foto: Hacemos Unidos por Córdoba.

En marzo, Prunotto había señalado a MDZ: "Mi sensación es que en esta momento la UCR de la provincia de Córdoba está acéfala y no se escucha ni a los militantes ni a los dirigentes. Por eso nos estamos uniendo esos radicales que no nos sentimos contenidos dentro del partido y que queremos ser parte de un proyecto que tenga realmente ´ambición de poder´. Es decir, que tenga las ganas de gobernar para cambiar la realidad de los cordobeses y no quedarse siendo oposición”.

“A mí me halaga que se me tenga en cuenta para ser candidata a vicegobernadora (de Llaryora), pero no es para lo cual estoy trabajando con esta construcción de un nuevo espacio. Lo hago para llevar mejoras a nuestros vecinos como lo han hecho otros pares radicales en cada una de sus localidades. Somos muchos intendentes, algunos con mandato cumplido, dirigentes, y militantes que piensan igual. Tenemos mucha experiencia que podemos poner en la mesa de discusión para el armado de un programa de gobierno”, enfatizó en esa ocasión.

Javier Pretto representó al PRO en la presentación de la alianza Juntos por el Cambio el pasado 15 de abril en la ciudad de Córdoba. Foto: JxC Córdoba

Sorpresa en el PRO de Córdoba

En tanto que, para la intendencia de la ciudad de Córdoba, el candidato a intendente Daniel Passerini será secundado por Javier Pretto como aspirante a viceintendente.

Aunque en las últimas horas había trascendido ese dato, no deja de sorprender que el presidente del PRO en Córdoba, vaya a acompañar al candidato a intendente por la coalición Hacemos Unidos por Córdoba. Más aún cuando el pasado 15 de abril estuvo presente como apoderado del partido integrante de la alianza Juntos por el Cambio.

La incursión de Pretto en la coalición oficialista tiene su antecedente. El dirigente fue legislador provincial integrando la boleta de Unión por Córdoba, en un acuerdo entre Mauricio Macri y José Manuel de la Sota. Cuando se conformó Cambiemos, Pretto llegó a ser diputado nacional y ahora acompañará la fórmula oficialista con Passerini.

Hoy más q nunca la política necesita coherencia y convicción. Dirigentes como el ex presidente del @PROCba Javier Pretto dañan la confianza ciudadana y defraudan la convicción politica. — Soher El Sukaria (@SoherElSukaria) May 6, 2023

El anuncio de este viernes generó malestar dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, en especial en el partido del cual es aún presidente. La diputada nacional Soher El SuKaría, vicepresidenta del bloque PRO en la Cámara de Diputados y Vicepresidenta del PRO Córdoba, difundió al respecto un fuerte tuit en su cuenta: "Hoy más q nunca la política necesita coherencia y convicción. Dirigentes como el ex presidente del @PROCba Javier Pretto dañan la confianza ciudadana y defraudan la convicción politica".

Y agregó: "La ambición personal jamás puede ser superior a una construccion colectiva. Nuestro espacio vino a cambiar y transformar, y eso hacemos cada día porque somos el cambio o no somos nada".

Sus palabras vienen a correlación del comunicado que el PRO provincial dio a conocer en horas de la tarde en el cual, como partido, ratificaban la permanencia dentro de Juntos por el Cambio. En tanto que, luego, ante la confirmación de la candidatura, se volvió a expresar repudiando la actitud que quien "hasta hace horas se desempeñara como presidente de nuestra fuerza política PRO Propuesta Republicana".