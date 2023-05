La tajante definición de un periodista K sobre la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner

A pesar de haber dicho en reiteradas ocasiones, luego de conocerse la condena en su contra en la causa Vialidad, que no sería candidata a ningún cargo en las elecciones 2023 y que su cara y su nombre no figurarían en ninguna boleta, desde el entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner empiezan a circular versiones cada vez más contundentes acerca de una posible candidatura.

Hace pocos días, en una clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata, la expresidenta y actual vice echó por tierra las ilusiones de sus más fieles seguidores, asegurando que ella ya había "dado todo", un mensaje que rápidamente se entendió como un desestimiento de ser candidata a algún cargo en las próximas elecciones. Eso se suma a las otras ocasiones en las que dijo que no sería candidata este año.

Sin embargo, el periodista K Gustavo Sylvestre, aseguró esta mañana en su programa radial que en el entorno de Cristina "hay mucha actividad". "Se ha ordenado encender todos los motores, bajar al territorio, ir casa por casa, porque la información que tenemos hasta hoy es que Cristina es candidata", explicó.

En su editorial, Silvestre aseguró que una de las fórmulas que "se están elaborando" incluiría la participación de Máximo Kirchner como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a Cristina, no detalló para cuál cargo electivo sería candidata. La propia vicepresidenta dijo que "presidenta, no", lo cual implica no descartar las opciones del Congreso e incluso una eventual candidatura a gobernadora bonaerense.

Estas especulaciones despiertan nuevamente el algo dormido "operativo clamor" para pedirle a Cristina Kirchner que se ponga las próximas elecciones al hombro, en lo posible siendo una cara visible en las boletas del frente electoral.