En momentos de definiciones, Victoria Tolosa Paz también tuvo un gesto con el Frente de Todos

En plena carrera electoral, en donde todos quieren ser candidatos, los distintos referentes políticos tratan de dar un mensaje de unidad y no mostrar sus jugadas individuales. En este marco, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijo este viernes que se pondrá "al servicio" de lo que decida la conducción del Frente de Todos (FdT) para la provincia de Buenos Aires.

Sus declaraciones se dan de cara al cierre de listas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, y luego de que María Eugenia Vidal tuviera "el gesto" de dar un paso al costado de todo tipo de cargo.

"Me pongo al servicio de la dirección técnica del partido que se va a jugar el 13 de agosto, como hice toda mi vida para estar donde se me necesita. Nunca puse condiciones. Yo no juego lo individual, sino en lo que el equipo necesite", aseguró la funcionaria esta mañana en declaraciones formuladas a Radio 10.

En ese marco, la ministra agregó: "Necesitamos definir quiénes serán los candidatos" porque "se acerca la fecha para consolidar todo lo que venimos haciendo en el Frente de Todos".

Tolosa Paz evaluó que, para eso, es preciso "canalizar las diferencias de nuestro frente político, que las hubo, durante estos tres años y medio, y han sido expuestas a cielo abierto".

Sobre la posibilidad de una precandidatura en la provincia de Buenos Aires, la funcionaria dijo que su deseo responde a "una construcción de mucho tiempo" y se definió como "una compañera que sale a recorrer el país para que el peronismo tenga esperanza en este frente político".

Finalmente, la ministra insistió en que "primero el Presidente y la Vicepresidenta se van a sentar, van a dialogar, luego vienen las candidaturas, y yo voy a acompañar al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, con PASO o sin PASO, porque todavía la estrategia no está cerrada".

Competencia en las PASO, la clave para Tolosa Paz

Al mismo tiempo, remarcó el trabajo del presidente Alberto Fernández en pos de la "unidad" de la coalición oficialista y valoró que, "para poder conseguir que el Frente siga su rumbo, se corrió de la candidatura, algo que también hizo Cristina" Kirchner.

"Corridos como candidatos ellos, no hay síntesis, y, al no haber síntesis, necesitamos poner la fórmula y que el pueblo elija, ver qué expresa esa fórmula y hacia dónde vamos. Eso permitirá canalizar las diferencias", puntualizó en favor de las PASO.

En el mismo sentido, Tolosa Paz dijo que le parece "muy sano" el poder competir y que "eso no significa que nos vamos a pelear entre nosotros, sino que nos vamos a fortalecer".

Además, descartó "ese temor que hay a que nuestro candidato nominalmente tenga menos votos" ya que consideró que, luego, "eso no tiene nada que ver con quién será el Presidente".

"Guarda con tratar de restringir la PASO", advirtió e insistió en la necesidad de "democratizar el Frente de Todos, fundamentalmente, porque durante los años en que Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) gobernaron el país, ellos decían es por ahí, y allá íbamos, pero hoy eso no está".