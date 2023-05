Candidato de Javier Milei vinculó a La Cámpora con Horacio Rodríguez Larreta

Martín Menem, candidato de Javier Milei a gobernador por La Libertad Avanza en La Rioja, cruzó a Horacio Rodríguez Larreta y lo acusó de apoyar a La Cámpora.

El candidato de Javier Milei por La Libertad Avanza cerró su campaña y le contestó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró horas antes que quienes voten al sobrino del expresidente estarán colaborando con el actual mandatario Ricardo Quintela, quien busca la reelección. Menem rechazó el planteo del jefe de Gobierno porteño, de quien dijo que "no tiene ni idea y desconoce lo que pasa en La Rioja" además de vincularlo con La Cámpora.

"Su candidato es un chico que estuvo muchos años en La Cámpora, fue ministro de Seguridad de (el exgobernador Luis) Beder Herrera, fue candidato a diputado nacional junto a Teresita Madera, fue director del PAMI en La Rioja, designado por La Cámpora, es íntimo amigo de Máximo Kirchner", enumeró Menem sobre Felipe Álvarez, de quien acotó que recién se fue del kirchnerismo en 2017.

"Le diría que se ocupe de los temas que tiene en la Capital, que bastante complicada la tiene", respondió, y agregó: "Él vino a levantarle la mano a su candidato y cometió la bajeza de decir que si votan a Menem están votando a Quintela". "Ellos (por Juntos por el Cambio) me ofrecieron sumarme, pero yo no puedo ir con gente que ha tenido una conducta errática en la política. Les dije que no podía ir con ellos porque van saltando de partido en partido", señaló.

"Es un espanto, la inmoralidad a todo nivel, la incoherencia y encima avalado por un candidato a presidente", expresó, en referencia a Rodríguez Larreta. "Perdieron 10 de las últimas 10 elecciones a gobernador, pero el que es funcional (a Quintela) es Menem. Es de locos", se quejó. En declaraciones al programa "El exprimidor", que conduce Ari Paluch por Radio Rivadavia, el postulante a gobernador del espacio de Javier Milei también apuntó duramente contra Quintela y el oficialismo provincial.

"La Rioja es muy particular, atraviesa el peor gobierno de su historia, se ha empobrecido, creció un 130 por ciento la indigencia, todo es clientelismo", cuestionó. Al hacer un balance de la realidad de la provincia, el postulante a gobernador libertario sostuvo que La Rioja "tiene los peores sueldos, es muy estatal, la gente se cansó de que los chicos se reciban acá para irse".

"La Rioja está olvidada, está estropeada, Quintela es una catástrofe como el kirchnerismo a nivel nacional", resaltó Menem, y detalló que lleva en la política "un año y medio" y desde que es diputado provincial ha sorteado su sueldo porque no quiere "depender del estado" para vivir. Al respecto, señaló: "Hace un año y medio me decidí a participar con Javier Milei en política. Sorteo mi salario todos los meses, soy diputado provincial, el último mes me pagaron 252.000 pesos, pero pedí licencia sin goce de sueldo por la campaña".