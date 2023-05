En plena crisis económica, Gabriela Cerruti vuelve a dar una conferencia de prensa

La corrida cambiaria de la semana pasada, la previsión de la inflación de abril en torno al 8% y la negociación de Sergio Massa con el FMI ponen al Gobierno en la mira. En este contexto, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti retomará el contacto con el periodismo luego de tres semanas.

Esta tarde, a las 17:15, volverá a brindar su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada. La vocera había encabezado el último contacto con la prensa en ese formato el pasado 13 de abril, ya que el jueves 20 no lo hizo porque estuvo acompañando al presidente Alberto Fernández en Olivos durante su participación virtual en el Foro MEF (Major Economies Forum on Energy and Climate Change), convocado por su par de Estados Unidos, Joe Biden; y la semana siguiente debió suspenderla por encontrarse enferma.

En ese marco, la Cerruti enfrentará interrogantes de los periodistas acreditados sobre temas como la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar, la estrategia electoral del Frente de Todos, la polémica generada en torno a la fecha de difusión de datos del INDEC, entre otros.

Con la mira en el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, lleva adelante negociaciones clave para flexibilizar los términos del acuerdo con el FMI. En este marco, cuenta con el gobierno de los Estados Unidos, que estaría dispuesto a apoyar la aceleración de los desembolsos pendientes para la Argentina, de prosperar las negociaciones encaradas en torno a la implementación de un nuevo cronograma con el organismo.

Según Bloomberg, que cita como fuentes a funcionarios de la administración del presidente Joseph Biden, Argentina tiene previsto recibir unos 10.600 millones de dólares, entre junio y diciembre próximos, según el Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en marzo del año pasado entre el FMI y el Gobierno.

Massa busca adelantar parte o la totalidad de ese financiamiento del FMI para mitad del corriente año, en un intento por reforzar el sistema de reservas y debido a la caída de divisas producida por la sequía.

Los Estados Unidos apoyarían el pedido de la Argentina para adelantar los pagos porque ven la necesidad de evitar que la crisis económica empeore, dijeron los funcionarios de la administración demócrata, de acuerdo con el reporte de la agencia Bloomberg.

El apoyo de la Casa Blanca resulta determinante dado que Estados Unidos es el accionista mayoritario del FMI. De todas formas, la decisión todavía está siendo analizada por el personal técnico del organismo multilateral.

Por su parte, una portavoz del FMI dijo que "continúan trabajando muy de cerca con las autoridades argentinas para fortalecer el programa del país en el contexto de la sequía, y que las discusiones sobre la próxima revisión están en curso y continúan de manera constructiva".

La economía argentina enfrenta uno de sus momentos más severos con la sequía que provocó una caída de las reservas internacionales.

Hasta ahora, el FMI desembolsó casi 29.000 millones de dólares dentro del actual programa de facilidades extendidas.