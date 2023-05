Cómo volver a enamorar: el operativo de los ex que buscan volver

¿Todo tiempo pasado fue mejor, como dice el refrán popular? O será, como canta el flaco Luis Alberto Spinetta, que “mañana es mejor”. Los ex abundan en el camino a las elecciones PASO del 11 de junio próximo. Se trata de dirigentes de distintas fuerzas políticas que se postulan para ocupar un cargo que ya ejercieron en el pasado. En algunos casos quieren volver a un puesto que ejercieron hace un tiempo relativamente reciente, pero en otros, ha transcurrido una década o un poco más desde la última vez que eran lo que en estos comicios buscan ser. El exgobernador Alfredo Cornejo; los exintendentes Celso Jaque; Rubén Miranda; Jorge Omar Giménez; Omar Félix; Ricardo Mansur; Mario Abed y exlegisladores de los años 90 como el actual intendente de Guaymallén, el radical Marcelino Iglesias quien tiene muchas posibilidades de tener una banca en la Legislatura como senador provincial, son ejemplos de ex que retornan. Pero más allá de las decisiones políticas, ¿Cómo demostrarle a la ciudadanía que no son el pasado? O si son el pasado, ¿Cómo hacer de eso un valor para nuevamente los acompañen con el voto?

Con la frase “Elegí experiencia”, anunció su precandidatura a intendente de Malargüe el exgobernador y exjefe comunal Celso Jaque. A través de un comunicado, Jaque expresó: "Vivimos tiempos difíciles. No puedo ser indiferente frente a las problemáticas que nos aquejan. Por eso, hoy he decidido aceptar el desafío que muchos malargüinos me han propuesto: ser precandidato a intendente de la tierra que me vio nacer y crecer".

En ese sentido, siguió: "Tenemos que recuperar el orgullo de ser malargüinos, con un proyecto de desarrollo sostenible que nos permita mejorar la calidad de vida de quienes hoy habitamos tan hermoso terruño y, dejar los lineamientos de un mejor futuro para las generaciones venideras. Lo haré en el Frente Elegí. En Malargüe 'Elegí Experiencia", finalizó. En su campaña para la gobernación en 2007, cuando le arrebató la provincia al radicalismo, había usado el slogan “Preguntá en Malargüe”, destacando su gestión en el departamento. Hace 4 años intentó la vuelta pero le fue mal: perdió la interna de su partido.

Durante estos últimos años, en los que ocupa un cargo dentro del directorio de YPF, se mantuvo activo en el departamento. De hecho, con una columna fija en una radio local, ya desde el año pasado en tierras malargüinas comentaron a MDZ que: “Jaque buscaba volver”. Se presenta en la lista del kirchnerismo, que lleva como precandidato a gobernador a Omar Parisi y como vice a Lucas Ilardo. Desde ese sector, hace unos meses veían con dificultad que se presentara Jaque y había dirigentes más jóvenes que sonaban en su lugar, pero finalmente él se presentó. De hecho, su decisión fue aplaudida por distintos sectores del PJ que rescataron su idea de poner su nombre, en comparación con parte de la dirigencia del peronisimo que decidió no hacerlo y no participar en los listados de estos comicios que pueden ser adversos para la fuerza política.

Un peronista que busca volver pero no por el Frente Elegí es el exintendente de San Martín Jorge Omar Gimenez quien va como precandidato por la alianza que encabeza Omar De Marchi como postulante a la gobernación: “La Unión Mendocina”. Luego de cuatro mandatos sucesivos, Gimenez perdió en 2019 contra el radical Raúl Rufeil quien ahora buscará la reelección. Lejos de hacer una campaña en contra del actual jefe comunal, desde en entorno de Gimenez contaron a MDZ que apuntará contra el precandidato a gobernador y exmandatario Cornejo. La idea del peronista es hacer eje en los proyectos que estaban en marcha durante su gestión pero que quedaron inconclusos por responsabilidad de la provincia, de acuerdo a su mirada. En ese sentido, ha destacado y lo seguirá haciendo, “el campus universitario”; “el parque industrial” y la “política de vivienda”. No estará solo en ese camino, el precandidato a gobernador De Marchi es el principal opositor y crítico de Cornejo.

De acuerdo a los sondeos, Ricardo Mansur tiene muchas chances de regresar a un cargo que tuvo durante muchos años: la intendencia de Rivadavia. Enemistado con sus exaliados del radicalismo, el actual concejal- quien asumió hace un año- se presenta como precandidato a intendente por el partido departamental Sembrar y su presencia en el Concejo Deliberante no ha pasado desapercibida- el oficialismo lo acusa de presentar una batería de pedidos de informes- pero tampoco por las calles de cada uno de los distritos de Rivadavia. Este miércoles, en diálogo con el programa Antes de ver el Sol, por la radio Éxito 107.5 que se sintoniza en el Este provincial, Mansur afirmó que su estrategia para dirigirse a la ciudadanía es: “caminar, e ir a todos los rincones del departamento. En ese sentido aseguró que: “Es la única manera de llegarle a la gente”. Afirmó además que al no tener recursos económicos para la publicidad callejera, “no hay mejor campaña que visitar a los vecinos y sentarse y escucharlos” y que la dirigencia política “está cometiendo un grave error que es destruir la confianza que le dio la gente”.

El exgobernador radical Cornejo es quien más mide en las encuestas y tiene chances de ser el primer mandatario desde el retorno de la democracia en ocupar dos veces el sillón de San Martín. Desde su equipo, aseguraron a este diario, que “es uno de los pocos dirigentes que hace política, y los hechos lo demuestran. En ese sentido, resaltaron que: "Está enfocado en Mendoza e influye permanentemente en la política nacional”. Además, destacaron como un valor “su frontalidad” y “franqueza para comunicarse con la gente” a pesar de que muchas veces eso no sea “atractivo” para su campaña. Su conocimiento de los temas de Mendoza y la posibilidad de responder cuando la ciudadanía lo interroga sobre ellos, es otro de los puntos que valoran del precandidato de Cambia Mendoza.

Volver. no con la frente marchita como dice nuestro tango, sino con la convicción de que la ciudadanía volverá a elegirlos. El voto popular, nuevamente, tendrá la palabra. Esta vez a través de una herramienta electoral que requiere que quien vote, conozca a quienes se presentan para las distintas categorías. Es que de eso se trata la boleta de única, de marcar con una lapicera qué postulante elegimos, independientemente de la fuerza política. Pero para eso, hay que conocerlos. Como a los ex.

