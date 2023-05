El precandidato que no ganó las elecciones pero sí un concurso de arte

Un precandidato a intendente de San Rafael no ganó en las elecciones PASO del domingo pero sí ganó un concurso de esculturas que organizó la municipalidad. Se trata de Silvio Sánchez, el candidato del partido Valle Grande. El docente, herrero y escultor no alcanzó el 3% de votos para pasar a las elecciones generales de septiembre pero eso no fue un obstáculo para triunfar en su vida profesional.

Hoy el director de Cultura de San Rafael, Gustavo Bonessi, presentó las seis obras ganadoras que se exhibieron en el hall de entrada del teatro Roma. Cada artista recibió un premio de 600 mil pesos. En los próximos días la comuna les hará entrega a los artistas de la mitad del valor del premio y a partir de ese momento tendrán un mes para confeccionar la obra. Las esculturas tendrán una altura de 2 metros..

“Se han presentado nueve propuestas, de las cuales la Comisión Evaluadora, como jurado, ha elegido estas seis. Son todos artistas locales, que como siempre nos llena de orgullo por la calidad que cada uno de estos artistas demuestran”, explicó Bonessi.

“En los próximos días ya van a empezar a ser confeccionadas por cada uno de los artistas y luego van a ser emplazadas en cada una de las plazas secas a lo largo del paseo Dean Funes”, agregó el funcionario de Emir Felix.

Precandidato ganador

No es la primera vez que Silvio Sánchez gana un concurso municipal. En 2019 fue uno de los seleccionados para colocar una escultura en el Paseo de los Jóvenes al lado del skatepark. Ahora, volvió a quedar entre los seis ganadores con la obra “Paseo bajo la luna”.

“Estoy muy contento, muy feliz de poder aportar a la cultura sanrafaelina y de ser parte de todo este grupo de gente, de artistas con mucho talento que existen en San Rafael”, dijo tímidamente Silvio Sánchez.

“Mi escultura es Un paseo bajo la luna. La gente va a poder vincularse con la escultura, sentarse en el banco, sacarse fotos. Es una niña disfrutando de las noches sanrafaelinas la cual trata de alcanzar la luna a través de su globo”, agregó sobre la obra.

Las obras ganadoras