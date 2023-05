Luis Petri convocó a un "cabildo abierto" y dio a conocer la ley de financiamiento educativo que propone

El precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri, propuso una ley de financiamiento educativo, “estableciendo un porcentaje del presupuesto que debe destinarse a educación”. Propuso reformar el ítem aula y la creación de un nuevo incentivo docente. Argumentó la manera de evitar que siga creciendo la deserción escolar en la provincia que piensa gobernar.

Así lo dio a conocer en una especie de "cabildo abierto de educación”, el cual fue realizado en Palmira, con la participación de docentes no solamente de la Zona Este y con la organización local del equipo del precandidato a intendente de San Martín, Fabián Ferro.

Petri hizo el anuncio de campaña junto a su precandidata a vicegobernadora de Mendoza, Patricia Giménez, especialista en educación, junto a quien escuchó inquietudes de los docentes que plantearon quejas en materia de infraestructura, deserción escolar, inclusión e integración de alumnos discapacitados y la necesidad garantizar la conectividad y la recomposición del salario de los educadores.

“Los docentes son los que saben lo que hay que hacer para mejorar el sistema educativo de Mendoza. Porque son Ustedes quienes están en las trincheras para repensar un sistema educativo donde la discusión no se debe agotar en el ítem aula, del que hemos visto que se aplica en muchos casos mal”, reconoció Petri ante un nutrido grupo de docentes, en su mayoría mujeres.

Luis Petri en campaña en el Este.

Y añadió: “En cuanto al presupuesto educativo, considerando que las prioridades en un gobierno se ven por el presupuesto que les asignan. Cuando vemos cómo se ha comportado en los últimos 20 años observamos que ha caído un 7,3 por ciento en relación al gasto total que tiene el Estado provincial. Por eso es que me parece de vital importancia e indispensable hablar de una ley de financiamiento educativo provincial para que garantice un piso de donde no se pueda separar el gasto público respecto del presupuesto en educación”, dijo arrancando el aplauso de los docentes presentes.

“Esta ley es fundamental para asegurar que las escuelas cuenten con los recursos necesarios para funcionar de manera eficiente y puedan brindar una educación de calidad. Estableciendo un porcentaje del presupuesto que debe destinarse a educación. La educación no es un gasto sino una inversión y tenemos que garantizar por ley que esa inversión no baje y sirva para construir escuelas, mejorar la infraestructura escolar, garantizar la conectividad y recomponer el salario docente”, detalló.

Haciendo foco en el ítem aula, el aspirante a suceder a Rodolfo Suraez, enfatizó: “Ya lo hemos dicho, un sistema de control de ausentismo no puede ser el eje central del sistema educativo. Ahí es donde estamos fallando, porque quienes proponen su defensa acérrima o su eliminación se equivocan. Pero claramente hay que mejorarlo y eliminar las injusticias que genere el ítem aula. Hay que revisar todo lo que se debe revisar y hay que hacerlo con los docentes”.

“Hay que abrir un espacio de diálogo y ver cuáles son las cuestiones que hay que revisar sobre el sistema educativo que tenemos y el que queremos. En ese orden de discusiones también tenemos que discutir respecto a la infraestructura escolar. Porque hay escuelas que se nos están cayendo a pedazos, porque no hay condiciones edilicias para que nuestros chicos aprendan”, denunció.

Orientado a un mejor sistema educativo en Mendoza, observó: “Tenemos que buscar la manera, junto a los docentes, para que todas las escuelas estén en condiciones para educar mejor a nuestros chicos. También debemos hablar de conectividad y garantizarla en todos los establecimientos escolares de Mendoza. Eso hoy no está garantizado. Y lo deberíamos hacer si queremos garantizar la educación del siglo XXI. Una educación que prepare para el mundo del trabajo”. Luis Petri en campaña en el Este.

En ese sentido desafió que, “tenemos que volver a esa escuela pública de calidad que en el pasado generaban alumnos, diría, mejor preparados que las escuelas privadas. Yo egresé de una escuela pública y en ese momento la enseñanza que recibíamos competía con las que impartían en las privadas. Tenemos que ver que la calidad educativa mejore para que además el chico cuando egrese de ella tenga asegurado el menos su inserción en el mundo laboral”.

“Y no nos tenemos que olvidar la manera de solucionar la deserción escolar. Algo que es clave en la vida de cualquier chico. Porque alguien que lo hace de la escuela secundaria está mutilado laboralmente. Seguramente no tendrá un empleo de calidad y seguramente tendrá un trabajo mal remunerado o dependerá de un plan social”, manifestó.

Planteando soluciones, recordó que, “tenemos herramientas porque sabemos en los años críticos en los que los que los chicos abandonan la escuela. Esto se produce entre segundo y tercer año de la secundaria. Ahí es donde tenemos que hacer foco. Con esa información y con la otra herramienta que significa la Asignación Universal por Hijo (AUH) podemos obligar a los padres a que envíen a los chicos a la escuela. Pero como no se cruzan los datos entre la ANSES y la Dirección General de Escuelas (DGE) ocurre que muchas veces el padre, al inicio del año escolar, busca el certificado, lo presenta, cobra la asignación pero no cumple con la educación del chico. Ahí es donde tenemos que salir a buscar a ese chico y obligar a ese padre para que le garantice un futuro mejor a su hijo”. Docentes que formaron parte de la actividad propuesta por Luis Petri.

“Es nuestro deber tener una educación 24 por 7. Eso significa tener una educación primaria y secundaria en la nube, en internet. Para que cuando el chico llegue a su casa tenga a su disposición a todos los contenidos por si tuvo algún problema que no entendió en la clase. Para que pueda descargar esa clase puntual o tener acceso a información complementaria para mejorar en su casa su proceso de aprendizaje”, dijo.

Como corolario, Petri aseguró: “Estoy convencido de que debemos repensar a la educación en Mendoza para el trabajo. Que no es otra cosa en un tipo de educación que les brinde herramientas a los chicos para que rápidamente se inserten en el mundo laboral. Para que rápidamente encuentren un empleo y en ese trabajo tengan las capacidades y las habilidades para poder asumirlo ser finalmente contratados”.

“Creemos que es imprescindible que los chicos en las escuelas públicas aprendan desde los primeros grados inglés. Desde la sala de cuatro hasta quinto año, para que de esa manera puedan seguir estudiando programación, una carrera con una alta salida laboral con altos ingresos. Aunque también podrían incorporarse al trabajo de los altos servicios turísticos. En hotelería o en gastronomía y en todos los aspectos relacionados directa o indirectamente con el turismo en Mendoza”, apuntó.

Y criticó: “Muchos se rasgan las vestiduras diciendo que la educación es el futuro pero cuando, en definitiva, le tienen que asignar recursos parece que están mirando al pasado. Y eso también lo vemos en otra cuestión que vengo remarcando mucho y que tiene que ver con garantizar la calidad educativa que empiece con un docente motivado, que no esté peleado con un gobierno, si no también con las condiciones de educabilidad. Las condiciones previas. Porque un chico con la panza vacía no puede incorporar ningún aprendizaje”.

“Entonces tenemos que garantizar que todos los chicos en las escuelas públicas coman bien. Sea que coman bien en sus casas o que el Estado les provea una comida de calidad. Por eso es injustificable que hoy los presos en las cárceles coman mejor que los chicos en las escuelas. Y eso lo vamos a cambiar. Hoy un preso está ingiriendo 1.115 calorías en un almuerzo mientras un chico en una escuela mendocina está consumiendo 425. Un preso está incorporando 80 proteínas mientras que un chico en una escuela apenas 10 mientras estaría necesitando como mínimo unas 30”, detalló.

Contó que, “en un mismo día, mientras un chico comía en una escuela pública tortilla de papa con repollo, que encima el repollo no le gusta, en las cárceles comían pata muslo con fideo tirabuzón, huevo, y un bollo de pan. Entonces estamos equivocando la dirección si nosotros decimos que le futuro pasa por los chicos y no los cuidamos.

“Eso es lo que queremos revertir. Queremos chicos con presupuesto y presos sin privilegios. Porque, como decía Sarmiento: hombre, pueblo, Nación, Estado, todo está en los humildes bancos de las escuelas, allí está nuestro futuro”, sentenció Petri.