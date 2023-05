Juan Grabois reconoció el motivo por el que se postuló para presidente: "Me cansé de..."

El dirigente social y precandidato a presidente por el Frente Patria Grande, Juan Grabois, profundizó su acercamiento a Eduardo "Wado" De Pedro en la interna del Frente de Todos al señalar que su postulación tuvo que ver con que le pidió reiteradas veces al ministro del Interior que se lanzara.



"Mi postulación tuvo que ver con que me cansé de pedirle a Wado que se lance, tengo mucho más que ver yo con él que él conmigo", expresó Grabois y manifestó que "si no hay un candidato que pueda recoger nuestro programa soy yo candidato, y si hay otro, veremos quién está mejor".



El ministro y el dirigente social habían comenzado a mostrar en redes sociales gestos de acercamiento, en medio de las definiciones electorales del Frente de Todos, al recordar el primer aniversario de la asamblea que encabezaron juntos en Tucumán para presentar el Plan Quinquenal para una Argentina Humana y Federal, y coincidieron en que los "une el sueño de una Argentina federal".

Una generación, un proyecto, una Argentina Humana.

Hoy se cumple un año que comenzamos a caminar con @wadodecorrido la construcción del plan quinquenal de Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal.

Luego del video con tono electoral que publicó De Pedro en la noche del 25 de Mayo y un incipiente operativo clamor del kirchnerismo respecto a su precandidatura a presidente, el ministro de Interior replicó en Twitter un mensaje de Grabois y respondió: "Nos une el sueño de una Argentina federal con arraigo, producción y trabajo".



"Como dice Juan, hace años que militamos para construir una sociedad justa e inclusiva, donde todos y todas puedan vivir con dignidad", señaló en esa oportunidad De Pedro sobre el precandidato a presidente por el Frente Patria Grande en el Frente de Todos.



Juan Grabois dijo que el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del pasado jueves buscó transmitir la necesidad de un "trasvasamiento" en la dirigencia del Frente de Todos.



"El discurso de Cristina no lo vi como un repliegue, lo vi como un discurso de trasvasamiento y que plantea una perspectiva de futuro con un modelo de desarrollo y sin personalismos", remarcó.



Para Grabois el intercambio con De Pedro fue "como un lanzamiento" del funcionario a la precandidatura del espacio y opinó que debería haber sido "más directo".



"Con Wado vengo conversando mis propuestas, pero también trabajando conjuntamente", expresó el dirigente social y señaló que desde principio de año trabaja con el ministro y "promoviéndolo como sucesor de Cristina".

Como dice Juan, hace años que militamos para construir una sociedad justa e inclusiva, donde todos y todas puedan vivir con dignidad.



Nos une el sueño de una Argentina federal con arraigo, producción y trabajo.

"El 'Cristina presidenta' inhibió la posibilidad de la instalación de Wado que nos permitiría llegar mucho mejor. Wado tenía que responder a una estrategia determinada y por eso perdimos tiempo, pero se puede retomar", aseguró.



En este sentido, sostuvo que "Cristina en diciembre dijo que no iba a ser candidata, fue clarísima".



Por otra parte, Grabois se refirió a la eventual postulación presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa.



"Massa se caracteriza por su veletismo político como método, no puede ser el candidato único y no puede hegemonizar el espacio del Frente de Todos", dijo.



En ese contexto, manifestó que "podría haber síntesis" en una fórmula con el ministro de Economía, pero sólo "sería aceptable si Massa va abajo". "El problema es quién conduce, no quién integra la coalición", concluyó.