Javier Milei cruzó con todo a Alberto Fernández y lo acusó de "multiplicar la pobreza"

El diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, le contestó en duros términos al presidente Alberto Fernández, quien lo había tildado de "energúmeno" en un discurso que dio en La Pampa este lunes.

"@alferdez no se confunda, no soy amigo de los ricos, lo soy de la generación de riqueza que saca a los países de la pobreza, no como ustedes que son tan amigos de los pobres que sólo logran multiplicarlos. Nosotros queremos hombres libres mientras ustedes quieren esclavos", fue la dura contestación de Milei.

Fernández había afirmado que "el que mejor representa a los ricos es Javier Milei" en su visita a La Pampa, a donde viajó para felicitar al gobernador reelecto Sergio Ziliotto.

"Estamos en un momento en donde toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Ha aparecido un personaje que dice barrabasadas; quiere privatizar las calles de las ciudades; dar libertad a cada uno para vender sus órganos y vivir de ese dinero; que dice que hay que derrumbar el Banco Central y dolarizar la economía", sostuvo el mandatario apuntando contra Milei.

Tras criticar a Milei, Fernández apuntó contra los medios de comunicación: "El imperio mediático hace lo imposible para mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante en la política argentina".