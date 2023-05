Elecciones 2023, en vivo: cerraron las urnas en Salta, La Pampa y Tierra del Fuego

Las provincias de La Pampa, Tierra del Fuego y Salta tendrán elecciones este domingo 14 de mayo. San Juan también tendrá sus comicios, pero sin poder votar por gobernador y vice. Los oficialismos buscan la reelección con una oposición sin tanto territorio y/o armado. Se trata de dos gobernadores peronistas, como Gustavo Sáenz y Sergio Ziliotto, y un radical-kirchnerista como Gustavo Melella. Se votan los cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores, jueces de paz, intendentes y concejales.

18:00 | Cerraron las urnas en las Tierra del Fuego, La Pampa y Salta

Tras una jornada larga de elecciones provinciales en Tierra del Fuego, La Pampa y Salta, se efectivizó el cierre de urnas. Se estima que en la provincia austral votó más del 55% del padrón, en La Pampa, el 50% y en Salta, el 53%. Las personas que se encuentren en las escuelas a este horario (18:00) podrán votar.

MDZ brindará una extensa cobertura mientras se realiza el escrutado en cada uno de los distritos. En las próximas horas, se sabrán los primeros resultados electorales. La estimativa de las encuestas previas tiende a señalar a los oficialismos como victoriosos en sus distritos. Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) confían en que saldrán victoriosos. La oposición se encuentra debilitada en estas provincias.

17:33 | Ya votó más del 50% del padrón de La Pampa

La mitad del electorado pampeano efectivizó su voto en las elecciones de hoy. El material electoral es enviado por Correo Argentino con antelación a las mesas diagramadas en el territorio. El oficialismo había apuntó que pasadas las 13:00 votó el 42%. La oposición destacó que a las 12:00, el porcentaje de voto era del 50%.

17:10 | Críticas opositoras en el sistema de voto de Tierra del Fuego

Los vecinos de la zona céntrica se quejaron del cambio de sistema de voto en la provincia de Tierra del Fuego. Dialogaron con MDZ, se afirmaron opositores y señalaron que el formato de biombos utilizado en esta elección tiene que ver con la inversión impuesta. Antes se usaba el clásico método de las mesas afuera del aula y las boletas adentro. Ahora, las mesas están adentro del aula y hay biombos también dentro del aula a dónde están las boletas.

16:50 | Ya votó el 53% del padrón de Salta

En la provincia de Salta, el porcentaje de voto hasta el momento es del 53%. Se trata de un poco más de medio millón de personas. Los datos los comprende el Tribunal Electoral del distrito.

15:30 | A pocas horas del cierre, es bajo el nivel de participación en La Pampa

En la provincia de La Pampa, donde el gobernador Sergio Ziliotto busca la reelección, el nivel de participación hasta ahora es bajo y para las 13 sólo había votado el 42% del padrón, según fuentes del oficialismo.

El padrón de La Pampa cuenta con 298.050 personas habilitadas para emitir su sufragio en 889 mesas repartidas en toda la provincia, y en esta oportunidad habrá 15.883 nuevos votantes.



En las elecciones estarán en juego 925 caros entre titulares y suplentes: gobernador y vicegobernador; 40 para diputados/as; 61 para intendentes/as, 519 para concejales/as, 18 para presidentes/as de comisiones de fomento, 90 para vocales y 195 para jueces y juezas de paz.

14:35 | Tierra del Fuego: una sola mesa para extranjeros

La única mesa para extranjeros que hay en Río Grande se encuentra en el CPET Río Grande Ingeniero Fabio Carlos Reiss y cuenta con un padrón de 179 personas. Por ley, los ciudadanos extranjeros radicados en Argentina pueden elegir a las autoridades locales -en este caso intendente, 9 concejales titulares y 5 suplentes- y así lo han hecho, hasta el momento, unas 90 personas.

Las razones por las que los extranjeros -provenientes en su mayoría de países limítrofes- se acercan a votar en Río Grande son múltiples. El denominador común en las declaraciones, es la búsqueda del bienestar de la ciudad que los acogió.

Otro motivo que se repite, especialmente entre las mujeres, es que sus hijos son argentinos y esta es una forma de manifestar el interés por el futuro del país en el que ellos nacieron y están creciendo.

En líneas generales, los electores extranjeros se muestran conformes con el estado de la ciudad y los cambios que se han hecho en los últimos años por lo que -a boca de urna- este sería un electorado favorable para Martin Pérez, actual intendente de Rio Grande, que va por la reelección.

13:55 | San Juan: votó el 50% del padrón, pero la elección avanza con lentitud

En la elección de diputados y autoridades municipales de San Juan se pueden ver largas filas frente a las mesas de los establecimientos educativos ya que avanzaba lentamente. Al mediodía había votado el 50% del padrón.

Son un total de 603.276 electores los que están habilitados para votar en 1975 mesas distribuidas en 234 escuelas de esa provincia, en una jornada histórica e inédita donde no se elige gobernador por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió los comicios para esa categoría.



El máximo tribunal del país revisará si Uñac está habilitado por la Constitución para candidatearse por un nuevo mandato y por eso los comicios se llevan a cabo para intendentes y concejales, diputados departamentales y diputados por la proporcional.

13:45 | Tierra del Fuego: votaron el intendente de Tolhuin y su hijo, que lo hizo por primera vez

Siro Harringto votó por primera vez. Crédito foto: Twitter

Papá orgulloso. Esta es una jornada muy especial para Daniel Harringto, intendente de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego. No sólo porque -según las encuestas- será reelecto para un segundo mandato en la ciudad sino porque su hijo Siro votó por primera vez.

"Estoy muy contento y orgulloso de poder acompañar las primeras elecciones de mi hijo Siro", expresó Harrington tras haber emitido su voto, luego del mediodía.

Además, aprovechó para hacer énfasis en la importancia de participar en las elecciones y en el contexto histórico en el que se llevan a cabo estos comicios. "Celebrando los 40 años de democracia, deseo que sea una jornada colmada de felicidad, paz y sobre todo mirando al futuro de Tolhuin", remató.

Estoy muy contento y orgulloso de poder acompañar las primeras elecciones de mi hijo Siro.



Celebrando los 40 años de democracia,

deseo que sea una jornada colmada de felicidad, paz y sobre todo mirando al futuro de Tolhuin.#EleccionesTDF2023

12:32 | Votó el gobernador de San Juan Sergio Uñac en Pocito

"Hoy tenemos la posibilidad de elegir a nuestros representantes y eso es algo que nos costó mucho conseguir. Vivamos este día con absoluta libertad, respeto y responsabilidad", tuiteó este mediodía el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, que votó en Pocito, la localidad donde fue intendente durante dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2011.

Celebrando nuestra Democracia y defendiéndola a cada paso con gran compromiso, emití mi voto en Pocito.

Hoy tenemos la posibilidad de elegir a nuestros representantes y eso es algo que nos costó mucho conseguir. Vivamos este día con absoluta libertad, respeto y responsabilidad.

12:30 | Salta: hasta el mediodía votó el 15% del padrón

El 15% del padrón de Salta había emitido su voto antes del mediodía en una jornada de elecciones que se desarrolla "con normalidad".

Son más de 1.088.000 electores los habilitados para definir gobernador, vicegobernador, once senadores y 30 diputados provinciales, además de 60 intendentes y 343 concejales a través del Sistema de Boleta Única Electrónica.

"Hemos conversado con distintos lugares en la provincia y está todo con normalidad, que es lo que esperábamos", destacó el mandatario Gustavo Sáenz, que busca la reelección, en declaraciones periodísticas después de emitir su voto.

11:30 | Marcha atrás en Tierra del Fuego con una medida que involucraba a los candidatos

La Justicia electoral de Tierra del Fuego dio marcha atrás con la determinación que había tomado hoy al establecer que los candidatos que se desempeñaran como fiscales generales debían retirarse de los locales electorales.

Lo hizo luego de que el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio por esa provincia, Pablo Daniel Blanco, lo cuestionara.

"Por favor, les pido que le transmitan a sus fiscales generales que son candidatos que pueden permanecer en el centro mientras se respete que sean dos fiscales generales por agrupación política en aquellos que tienen más de siete mesas y sólo uno en los que tienen menos de siete", dijo la jueza electoral Mariel Zanini y pidió "que no ocasionen disturbios ni que hagan proselitismo".

11:11 | Votó Sáenz y dejó un mensaje en redes

Hoy los salteños estamos viviendo una jornada que consolida nuestra democracia uD83DuDDF3



Esta mañana, voté en el colegio secundario 5080, Dr. Manuel A. Castro. Me da mucho orgullo ver a los salteños participando y defendiendo nuestro derecho.#Elecciones2023 #SaltaElige

10:10 | Pablo Blanco votó y acusó a la Justicia de no cumplir con la Constitución

El senador de la UCR, Pablo Blanco, votó en la mesa 283 de la escuela Soberanía Nacional de Tierra del Fuego. Saludó a todos los fiscales y votó mirando a las cámaras. No dio declaraciones. Se trata de candidato de Juntos por el Cambio en el distrito más austral del país. Está enemistado con el diputado del PRO, Héctor Stefani, candidato ajeno al armado de coalición.

"Estoy festejando los 40 años de la democracia con tranquilidad. Somos una provincia con mucho futuro. No quiero hacer declaraciones que incumplan la veda pero tenemos mucho futuro si administramos bien los recursos", destacó en diálogo con la prensa.

"Si asumimos con Juntos por el Cambio, la industria estaría sin peligro ni riesgo. Los que se autoproclaman defensores son los que llevaron la discusión al lugar donde nunca debería haber estado. Fue una campaña corta, intensa y con mucho respeto. Las elecciones se están desarrollando normalmente, esperemos que así continúe y luego sepamos aceptar el voto popular", sentenció.

El sector de Blanco denunció que están sacando de las escuelas a los fiscales que son candidatos. Exigen que hagan algo y destacan que es inusual. "Esperemos que se solucione, me parece una medida desacertada. No sé en qué podría inferir un candidato en el desarrollo de los votos", señaló a MDZ.

"Esto favorece a las agrupaciones con mayor estructura. La Justicia debe entender que no viven en un frasco. No es fácil para las agrupaciones políticas poder localizar fiscales de forma fácil. No me llama la atención la medida de la Justicia porque viene actuando bastante mal el último tiempo", expresó.

"Perjudican mucho a las agrupaciones pequeñas. No cumplen con lo que establece la ley y la Constitución. Están actuando cómo es el proceso electoral. No hay antecedentes. Los candidatos siempre pudieron ser fiscales. Siguen con estas actitudes", sentenció.

Cumplir con el deber cívico de votar siempre es una responsabilidad y una alegría. Les deseo a los fueguinos lo mejor y que, cualquiera sea el resultado, trabajemos juntos por nuestra provincia. Democracia siempre

10:00 | Votó el gobernador de La Pampa Jorge Ziliotto

Minutos después de las 10 votó en La Pampa el gobernador Jorge Ziliotto. "Nosotros hacemos campaña a boleta completa. Ningún peronista sobra, y en ese sentido hemos trabajado por la unidad que entendemos que representa nuestra doctrina", dijo después de sufragar.

Más tarde, en Twitter, volvió a expresarse. "Honramos nuestros 40 años de democracia ininterrumpida celebrando estas elecciones. Hoy es el día en el que ratificamos un rumbo de crecimiento, de una sociedad cada vez más libre y democrática, y un futuro mejor para todos", escribió.

Honramos nuestros 40 años de democracia ininterrumpida celebrando estas elecciones.



Hoy es el día en el que ratificamos un rumbo de crecimiento, de una sociedad cada vez más libre y democrática, y un futuro mejor para todos.



¡Hagámoslo con compromiso y esperanza!

09:36 | Votó la candidata de Milei en Tierra del Fuego

La candidata de Javier Milei en Tierra del Fuego, Andrea Almirón de Pauli, votó en la escuela Soberanía Nacional. En un rato votará allí el candidato de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco.

"Estamos contentos con el proceso de estos días. Disfrutamos la democracia. La gente está muy receptiva y nos ha recibido muy bien. En todo momento, en todas las edades el mensaje de la libertad ha sido recibido. La campaña fue rápida, intensa y tranquila. Fue todo muy positivo", expresó en diálogo con la prensa.

"Queremos una provincia diferente. Queremos la verdadera Tierra del Fuego. Debemos recuperar el sueño y el verdadero trabajo. A los jóvenes y a las familias. La culpa es de la casta política. Necesitamos nuevas oportunidades. Me gusta la pasión de Javier Milei", agrego.

09:20 | Toneladas de votos y gente en San Juan

Se realizó la apertura de comicios en la provincia de San Juan. Hubo demoras al principio pero luego todo se desarrolló regularmente. La particularidad de esta elección es el volumen de papeles. Debido a la Ley de Lemas, hay muchas listas similares pero no iguales. La curiosidad de tener nombres que no compiten y figuran también confunde. Aparecen en las caras de los candidatos a gobernador, más allá de que esa elección fue suspendida.

La movilización de gente para votar es de gran cantidad, hay filas de colectivos alineados uno atrás del otro en la espera del voto. Colectivos y combis copan la Ciudad de Santa Lucía. Colectivos en la Ciudad de Santa Lucía.

09:00 | Se vota con normalidad en la provincia de Salta

Abrieron los comicios en la provincia de Salta y la gente ya está votando. Se espera que el gobernador Gustavo Sáenz vote en el transcurso de la mañana. Los puestos en voto son el de gobernador y vicegobernador, 11 senadores provinciales, 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 343 concejales. El electorado es de 1.051.142, es decir el 3,06% del total.

08:50 | Votó el primer candidato a gobernador en La Pampa

El candidato a efectuar la gobernación en la provincia de La Pampa, Claudio Acosta, votó en la mesa 163 de la Epet N° 1, en Santa Rosa. Encabeza el partido Desde el Pie y está con la expectativa de construir una alternativa amplia en La Pampa y de "poder demostrar que se puede hacer política con la gente de abajo y común, de laburo". Su compañera de fórmula es la docente Laura Gonzáles.

“La inflación incide, pero sobre todo en la gente y en el descreimiento. Eso genera mucha decepción y por eso decidimos plantar una bandera y no esperar desde arriba que las grandes potencias nos prometan e intenten solucionar. La vida nos está demostrando que así no va”, agregó en diálogo con Diario Textual. El candidato a gobernador de la provincia de La Pampa, Claudio Acosta.

08:30 | Votó el gobernador Gustavo Melella y fue advertido por incumplir una norma

El Ejecutivo de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, votó en Centro Polivalente de Arte a media hora de la apertura de comicios. Espera la reelección en primera vuelta y, en caso de haber balotaje, se siente confiado. El dato de color de su voto es que debió esperar a que un chico termine lentamente de votar.

Tras efectuar el voto, Melella habló con la prensa y fue advertido por la fiscal general del colegio. Le llamó la atención por incumplir la norma de veda electoral respecto a no realizar entrevistas en un rango de diez cuadras del lugar del voto. El equipo del gobernador respondió de mala manera y con indiferencia. Largaron un "dale..." desganado. La fiscal respondió con dureza que "mínimamente salgan de la escuela para dar entrevistas". El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El gobernador expresó en diálogo con la prensa que "no creo en la grieta, es un negocio de unos pocos". "En Tierra del Fuego hay mucha variedad y respeto por parte de todos. Seguimos creciendo. En el país no hay otra industria desarrollada como la nuestra. Cuando hablan en contra de los fueguinos, deben pensar en la industria y en el posicionamiento estratégico".

"Es hidrocarburos, energía renovable, economía del conocimiento, pesca. Le da muchísimo en el país. El turismo le da mucho a la provincia y hay mucha inversión del privado", agregó.

08:00 | Abren las escuelas y se acercan los primeros votantes

Se oficializa la apertura de los comicios en los distritos de Tierra del Fuego, La Pampa y Salta. La posibilidad de votar estará disponible de 08:00 a 18:00 horas. Están repartiendo los sobres a las autoridades de mesa en el conjunto de distritos y se espera la llegada de los votantes.

En la provincia más austral del país, continúa la noche cerrada. Hay algo más de 140.000 ciudadanos en el padrón y se espera que vote alrededor del 70%. La mayoría de los candidatos tiene previsto votar antes del mediodía. El gobernador Gustavo Melella votará en unos minutos en el Centro Polivalente de Arte. Éste podría salir reelecto en primera vuelta si se dan los resultados que adelantan las encuestas.