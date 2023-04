Las secuelas legislativas que tendrá el quiebre de Omar De Marchi con la UCR

La ruptura de Omar De Marchi con el radicalismo y su alejamiento de Cambia Mendoza reconfigura el escenario político en la provincia. Las secuelas del quiebre tendrán impacto también en la Legislatura, ya que el grupo de legisladores que responde al diputado nacional romperán también con el interbloque oficialista en el Senado y la Cámara de Diputados. Asimismo, los dirigentes de esta fuerza tendrán un rol determinante para que avancen o no proyectos en algunas comisiones legislativas.

Luego de meses de especulaciones, esta semana se confirmó la salida de De Marchi del frente oficialista y el lanzamiento de su precandidatura a gobernador por una nueva alianza que todavía está en proceso de formación.

Gran parte de los referentes y dirigentes del PRO mendocino acompañarán al lujanino en esta aventura. Entre ellos se encuentran cuatro senadores provinciales y tres diputados provinciales, que mantendrán su pertenencia al bloque del PRO en ambas cámaras legislativas pero ya no formarán parte del interbloque Cambia Mendoza con el radicalismo y el resto de sus aliados.

Esta secuela no pone en riesgo la mayoría del oficialismo provincial ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja, pero sí ajusta el margen para las votaciones.

De Marchi junto a Rodríguez Larreta y Ulpiano Suarez.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, analizó las repercusiones de la ruptura de De Marchi sostuvo que “era algo esperado” debido a que “era un proyecto personalísimo de él”.

“Hay que ver ahora qué es lo que va a armar. El crecimiento que ha tenido el PRO en Mendoza ha sido producto del acuerdo con Cambia Mendoza. Inclusive él es diputado nacional porque fue en la lista de Cambia Mendoza”, expreso el legislador radical.

A su vez, consideró que “no está bueno poner en riesgo la unidad. No es saludable. Es un proyecto personal porque en líneas generales las grandes transformaciones que se han hecho en Mendoza han sido gracias a Cambia Mendoza”.

Acerca del impacto electoral que puede tomar esta decisión sostuvo que “todavía no está claro si nos va a afectar o no. Cambia Mendoza se fundamenta en las gestiones de gobierno y los ciudadanos que están conformes con las gestiones de gobierno van a votar a Cambia Mendoza y los que no, van a tener otras opciones. Lo que sí está claro es que esto de debilitar el frente al único que favorece es al kirchnerismo”.

Los números finos

En el Senado, Cambia Mendoza contará con 20 de los 38 senadores. Quedará compuesto por 17 senadores radicales, más tres aliados: Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur; Fernando Alín, del Partido Socialista; y Pablo Priore, del PRO disidente del demarchismo.

En tanto, el del PRO encolumando con De Marchi estará integrado por los senadores Rolando Baldasso, Valentín González, Germán Vicchi y Gabriel Pradines. El resto de la oposición en esta cámara lo representan los 14 senadores del Frente de Todos-PJ.

En cuanto a la Cámara de Diputados, el PRO quedará representado por los diputados Gustavo Cairo, Laura Balsells Miró y Gabriel Vilche.

El radicalismo cuenta con 20 bancas y tiene como aliados a José María Videla Saenz (Partido Renovador Federal), Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista), Guillermo Mosso (Demócrata Frentista) y Enrique Thomas, del PRO disidente.

Con estos 24 nombres el oficialismo alcanza la mitad del cuerpo y queda al borde del quórum. Pero en los pasillos legislativos dan por descontado el acompañamiento de Mauricio Torres, diputado de Unión Popular y compañero de bancada de Jorge Difonso. Si bien los sancarlinos se alejaron de Cambia Mendoza, Torres no descarta seguir acompañando iniciativas del Gobierno provincial.

Donde sí se notará el quiebre es en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado y de Diputados. El PRO tiene un legislador en cada una de ellas y su voto inclinaría la balanza a favor o en contra de los proyectos que impulse el radicalismo a la hora de sacar un despacho.

La comisión de LAC del Senado la integran los radicales Marcelo Rubio (presidente), Mercedes Rus, Natacha Eisenchlas, Martín Kercher y Mario Ana; los peronistas Mauricio Sat, Adriana Cano, Florencia Canali, Alejandro Bermejo y Pedro Serra; y el demarchista Germán Vicchi.

A su vez, en LAC de Diputados la UCR cuenta con la presencia de María José Sanz, Emiliano Campos, Daniela García, José Manuel Vilches, Adrián Reche y Paula Zelaya. En tanto, la oposición está representada por los peronistas Verónica Valverde, Duilio Pezzutti, Néstor Marquez y Germán Gómez; el presidente Jorge Difonso (Unión Popular); Mercedes Llano (PD) y Gustavo Cairo, del PRO.

No obstante, desde el radicalismo advirtieron que para el próximo periodo legislativo que inicia el 1º de mayo se cambiaría la composición de las comisiones para evitar que la oposición tenga mayoría.