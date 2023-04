Javier Milei suma como referente en Escobar al hijo de Patti

Javier Milei tiene como referente general en el partido de Escobar a Maximiliano Patti, hijo del exintendentente (1995-2003) y luego condenado por crímenes de Lesa Humanidad (2011), Luis Patti. Maneja la mesa de trabajo y se posiciona para la candidatura a intendente aunque todavía no se haya oficializado.

Afirma que no está distanciado políticamente del padre. Directamente no se mete, no opina. Se ven tres veces por semana y recibe consejos desde el aspecto familiar. El mensaje es que tenga cuidado, ni más ni menos. Luis Patti ya no participa en política ni habla con nadie respecto a ella; cuenta con prisión domiciliaria desde 2017 debido a problemas de salud.

Sus hombres de confianza son el excomisario Chucho Gómez y Martín Márquez. Patti denuncia la privatización de la salud y la inseguridad. "Mi viejo a la salud la tenía perfecto, era un reloj. Ahora estamos mal", comenta a MDZ.

Maximiliano Patti.

Está encantado con las medidas de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y cree que hay que estar encima y apoyar a la policía. "Un policía mata un chorro y tenés que estar ahí apoyándolo en contra de los fiscales. Es como se hacía en la vieja época", destaca.

"¿Dónde están los derechos humanos para la gente? Los tienen los chorros. Aire acondicionado en la cárcel tienen. Están más beneficiados que los policías. Un cana mata un chorro y va preso. Si hay un enfrentamiento y te tenés que defender, tenés que matar. Es tu vida o la del otro. El Estado te tiene que apoyar. Matar por matar igual no, hablo de ocasiones de defensa personal", agrega.

Patti afirma que la nueva alcaldía que se inaugurará en mayo va a traer "prostitución, acampe, gente que viene a visitar y algunos que van a terminar robando en el camino". "Desprecio a los 24 concejales que votaron a favor de la cárcel, son vecinos de Escobar. Una cárcel a 10 cuadras del centro va a traer negocios clandestinos", señala.

Cree que Milei va a "tomar medidas con todo" en caso de llegar a la presidencia. Las candidaturas se definirán cercano al cierre de listas y lo definirá el armador de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja; exoperador del diputado Emilio Monzó.

Las inclusiones de Patti en el partido de Escobar y Ricardo Bussi en la provincia de Tucumán generaron revuelo en la opinión pública debido a su padres, ambos condenados por delitos de Lesa Humanidad. Algunos sectores del liberalismo afirman que no están a favor de ciertas candidaturas debido a que "no tiene nada que ver con lo que profesamos" pero otros se valen de que "los delitos no se heredan".