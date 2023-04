Sin vueltas: Rodríguez Larreta apoyó a Jorge Macri en su interna con Fernán Quirós

La pandemia cambió la historia política para muchos dirigentes. Alberto Fernández orilló el 80% de imagen positiva en el peor momento del encierro, cuando tuvo servida a Cristina Fernández de Kirchner para dar nacimiento al "albertismo" y eligió no hacerlo. Tal vez la gaffe de su vida. Cristina estaba enfurecida, medía mucho más que ella, la opinión pública valoraba su carácter docente y mirada federal de consenso. Hoy ya es la prehistoria. Lo mismo pasó en varios casos como el de Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós.

Dos años más tarde, en julio de 2022, la imagen de Fernán Quirós en San Fernando, donde vive hace años, era difícil de empardar. Su mezcla de técnico, sonriente, tranquilo, amable y formado lo posicionó. La pandemia había escalado al médico que sin mezclar ideología con política sanitaria, volvía de madrugada durante 2020 y 2021 al barrio cerrado donde vive hace casi diez años junto a su familia tras trabajar quince, veinte horas sin pausa. En el Gobierno porteño, donde todo se mide y evalúa en términos electorales todo el tiempo, le propusieron hacer una recorrida con referentes políticos para ver qué pasaba con los vecinos y no le fue nada mal.

"Soy vecino, vivo acá, tengo mi familia acá y mis hijos van al colegio en este distrito. Estoy trabajando por un proyecto de transformación en salud. Hoy soy ministro de Salud, luego iremos viendo", definió esa mañana Quirós, quien tiene una buena percepción de la opinión pública no sólo de los sanfernandinos, sino en general. Coqueteaba entonces con competir en el municipio donde vive y se siente cómodo. La aceptación del pueblo sanfernandino sigue siendo muy alta a su persona.

Pasó casi un año desde la recorrida por San Fernando, y Fernán Quirós conoce de a poco el barro de la política. Al PRO en la localidad bonaerense le suman figuras como Alex Campbell y Agustina Sciarletta, ambos fundadores del espacio en el distrito donde la familia Andreotti entre Luis y Juan, padre e hijo respectivamente, sostienen poder en el municipio hace doce años, pero casi veinte de injerencia por los cargos del padre. Campbell administra la campaña de Cristian Ritondo, hoy cerca de los números en la interna del diputado Diego Santilli, otro recién "mudado" a Buenos Aires.

La política, más precisamente Elisa Carrió, quiso junto a un puñado de dirigentes, vetar a Jorge Macri, el bendecido por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y apoyado también por Horacio Rodríguez Larreta, que dejó correr a Quirós y a Soledad Acuña, ministra de Educación. Así entonces, se encontró el actual ministro de Gobierno y ex intendente de Vicente López, señalado por su pasado bonaerense, siendo un rasgo común en el PRO y transversal en la política doméstica. Basta con tener un gramo de memoria.

Mauricio Macri, un tandilense que gobernó CABA, como María Eugenia Vidal, una porteña del barrio de Flores que gobernó provincia de Buenos Aires, al igual que Axel Kicillof, que dejó el barrio de Colegiales para gobernar desde La Plata. Ni que hablar de Diego Santilli, porteño vecino del coqueto y exclusivo museo del MALBA en la prestigiosa avenida Figueroa Alcorta, a metros del departamento de su suegra. Los Kirchner fueron elegidos por Santa Cruz y Buenos Aires por igual, y su hijo Máximo, hoy es un bonaerense de pura cepa, siendo que conoció Buenos Aires de grande y poco, sólo para actos.

La situación fue aclarada ayer por Horacio Rodríguez Larreta, quien todavía no termina de ordenar el caos porteño: "Jorge Macri está en perfectas condiciones para competir", definió para espantar fantasmas o ilusiones de Carrió, hoy ya más cerca del retiro que de su candidatura presidencial. La chaqueña quiere que sea Quirós el heredero de Larreta, pero es consciente de que los números de Macri no son comparables.

Larreta dilata lo que ya no tiene más tela para cortar: romper su acuerdo con Martin Lousteau, apagar la tensión con Mauricio Macri y sostener su camino a la presidencia tal como la moldea todos los días. El ex ministro de Economía sueña con una traición o ruptura de Larreta y Macri que no va a existir. Ni elecciones recurrentes, ni rompimiento ni crisis, Larreta enfrenta la hora de la verdad: es Jorge Macri o es el conflicto político de su vida. Recién empieza abril.