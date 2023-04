Patricia Bullrich se defendió de las acusaciones y reclamó la renuncia de Sergio Berni

La presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, salió a defenderse de las acusaciones en su contra a raíz de que desde el kirchnerismo salieron a vincularla con el crimen del colectivero.

"La mentira, la cobardía de no asumir la responsabilidad de los hechos, la búsqueda de culpables y la bestialidad de las palabras del gobernador, nos muestran que NUNCA LA VERDAD SERÁ PARTE DEL RELATO KIRCHNERISTA", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Ministro Berni: tenga la hombría de bien de un soldado de renunciar, y usted, gobernador, asuma su responsabilidad. A mí no me corren, no lo hicieron en el pasado, no lo harán ahora, y menos aún en el futuro. A su cobardía la enfrentaré con mi coraje. #RenuncieBerni".

De esta manera, Bullrich salió a contestar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien la vinculó directamente con el crimen del colectivero ocurrido en La Matanza.

"Parecía un ataque a un blindado, pero era un colectivo y se llevaron una mochila. Es muy raro. Y ahí empiezan todas las cuestiones, porque unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad en los colectivos. Uno no tiene que pasarse con esto, porque hay que investigar a fondo, pero bueno...", aseguró Kicillof en diálogo con C5N.