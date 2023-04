La indignación social ya supera la de diciembre del 2001

“Esto es terrible, la gente está más enojada que en 2001. En ese entonces la bronca fue por los depósitos y se canalizó contra el presidente de turno y el Congreso, ahora la ira es contra todo el sector público, se la agarran hasta con un empleado municipal que atiende al público”, comenta a MDZ con mucha preocupación el principal operador de uno de los Barones del conurbano de la Zona Oeste.

Mientras muestra encuestas de todo tipo y color de su distrito y localidades vecinas, contiene la respiración y dice “se viene un urnazo contra nosotros, acá vamos a salvar la ropa y quizás Axel pueda ser reelecto, pero no sabes cómo se va a canalizar la bronca, evidentemente tiene que ganar Juntos por el Cambio, pero en los barrios Javier Milei empieza a ser una pesadilla para los que estamos en política”.

Estas escenas de incomprensión con dosis de desorientación se repiten diariamente en los despachos de intendentes del Gran Buenos Aires y gobernadores de PJ. Por eso el encuestador German Esponda no se mostró sorprendido por las imágenes de violencia contra el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Por más inéditas que parezcan, el consultor acaba de terminar un sondeo en una localidad del interior bonaerense y su primera conclusión iba de la mano del malestar y la bronca. El 45% de los consultados se inclinan por el no sabe / no contesta o ninguno.

“Casi un 50% de los consultados están descreídos y decepcionados, un sentimiento de frustración que nadie sabe cómo puede evolucionar en las urnas, especialmente en las PASO del mes agosto: se puede pronosticar una bajísima participación o un resultado inesperado”, agrega Esponda. Otros analistas de opinión pública creen que este es el caldo de cultivo ideal para que Javier Milei logre seguir creciendo en las preferencias electorales.

El momento de la agresión a Sergio Berni

La situación es muy preocupante ya que no solo está enquistada en ese polvorín llamado conurbano, también se vive en muchas ciudades del interior bonaerense como Zárate, donde el mes pasado se registraron tres crímenes que quedaron impunes y crece la impopularidad de la figura del intendente K, Osvaldo Cáffaro. Los últimos números indican que el jefe comunal, quien también se vió golpeado por el asesinato de los rugbiers de su ciudad, genera más de un 70% de rechazo. Una buena noticia para el candidato de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, Marcelo Matzkin, quien intentará desbancar al actual alcalde.

“Esto aún no implosionó por la presencia de los administradores de la pobreza, los municipios y las organizaciones sociales”, comenta a MDZ Jorge Ossona. “La situación es dramática, aumentó considerablemente la presencia de sectores de clase media en los comedores y todavía la policía controla la calle, mientras que los municipios controlan a esa institución”, agrega uno de los intelectuales que mejor conoce al Gran Buenos Aires. Se percibe un fin de ciclo en términos de la relación de la gente con la política.