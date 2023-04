El oficialismo cruzó a Lucas Ilardo por el proyecto de Puntos Seguros y respondió por los hechos de inseguridad

Tras el asesinato de un joven de 25 años, Ángel Yerdeo, en el Barrio La Favorita, luego de pactar una compra por Facebook. Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, dialogó con MDZ Radio y se refirió al hecho. “Tenemos que trabajar mucho en la conciencia de la población”, agregó.

“Estos son problemas complejos agravados por la crisis económica, por la falta de empleo. El objetivo tiene que ser que uno pueda transaccionar libremente en cualquier lado, que tenga la certeza de que los bienes se venden de buena fe y que no son objeto de robo previo. Es un problema de inseguridad y socioeconómico que es mucho más complejo, que tiene que ver con la pérdida de valores que está atravesando la Argentina. Han subido los robos en este tipo de formas”, comenzó diciendo Lombardi.

Además advirtió que frente a esta problemática se debe implementar una estrategia para reducir los “problemas de fondo”. Y sumó: “Debemos tener más cámaras, mayor tecnología de los móviles policiales, tenemos que trabajar mucho en la conciencia de la población. Cuando uno va a comprar este tipo de cosas, que va a llevar 500 mil pesos en una mochila, se debe estudiar quién es el vendedor, tratar de no hacer el pago en efectivo. Tratemos de tomar recaudos para cuidarnos entre todos”.

Lombardi remarcó que se debe explicar a la población los riesgos en este tipo de compras y que para llegar al “ideal” de poder realizar un “intercambio libre”, se deben resolver problemas previos en Argentina. “Mientras tanto tenemos que ir concientizando a la gente sobre cuáles son las recomendaciones”, sostuvo.

El proyecto que nunca se aprobó

Tras lo sucedido, el senador provincial, Lucas Ilardo, cargó duramente contra el presidente de la Cámara de Diputados por no “apurar” el tratamiento del proyecto de ley de Puntos Seguros de Intercambio, que apunta a crear lugares puntuales destinados a este tipo de operaciones para que exista control policial y se eviten inconvenientes. El mismo nunca tuvo tratamiento en la Cámara Baja.

Frente a esto, Lombardi desestimó la iniciativa y advirtió: ”Esta problemática no se resuelve con un proyecto. Estas son tareas populistas para problemas complejos. Con el mismo no se evitará la muerte del domingo. Podemos definir puntos seguros que no necesitan una ley para hacerlo. Pero en cuanto haya un intercambio en ese punto, a los 100 metros una de las dos personas que sale de ahí con plata, es objeto de robo”.