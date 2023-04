El Gobierno presentó una denuncia para que se investigue la agresión a Sergio Berni

Luego de que Sergio Berni se negara a denunciar a quienes lo agredieron en una protesta de colectiveros, el Gobierno de Axel Kicillof denunció la agresión en la Justicia federal.

"El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, formuló a primera hora de esta martes una presentación ante la justicia nacional para que se esclarezcan los hechos que tuvieron como víctima al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni", informaron en un comunicado emitido por los equipos de prensa oficiales.

Según remarcaron desde la gobernación bonaerense, Alak consideró que los hechos sufridos por Berni configuran los "delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública".

Alak aclaró que Berni tomó la decisión personal de no denunciar el ataque, pero "la gravedad institucional de lo sucedido justifica la intervención de la justicia con miras a su esclarecimiento".

Tras la agresión, el propio Berni había adelantado que no iría a la Justicia. "Un golpe más no hace mella, no los voy a denunciar. Uno muere de pie y no arrodillado", aseguró. Sin embargo, luego dijo que fue víctima de una "emboscada" y apuntó contra la oposición.

Además hubo otra denuncia particular. Fue hecha por la abogada Valeria Carreras, quien defendió a familiares del ARA San Juan entre otros casos y se presentó en Comodoro Py para afirmar que las agresiones que sufrió Sergio Berni no fueron parte de "un accionar espontáneo, ni nacido del dolor de haber perdido un compañero de trabajo en un hecho de inseguridad" sino que obedecen "a un plan de acción sincronizado", según su escrito ante la Justicia Federal.

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 9 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, y tendrá como fiscal a Guillermo Marijuan. La denuncia apunta contra las personas que participaron de "los hechos violentísimos perpetrados contra el ministro de Seguridad de la Provincia", según surge del escrito al que accedió la agencia oficial Télam.