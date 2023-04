De Marchi y el quiebre de Cambia Mendoza: un escenario que abre la pelea por el poder en Mendoza

Omar De Marchi será candidato a gobernador de Mendoza encabezando un nuevo frente electoral que está "en construcción" y genera un quiebre político que cambia el escenario electoral. El Frente Cambia Mendoza se rompió y el nuevo "enemigo político" surgió desde sus entrañas. La alianza creada en 2015 por Alfredo Cornejo para llegar al poder sufre el daño y a De Marchi le queda un camino árido para construir en tiempo récord una alternativa de gestión.

Para Mendoza aparece una nueva alternativa para pelear por el poder por fuera del PJ y la UCR, una "tercera fuerza" que buscará capitalizar independientes, los "desencantados" de Cambia Mendoza y hasta peronistas no alineados.

De Marchi tensó la cuerda y esperó hasta último momento para hacer oficial su decisión. Desde el Pro nacional presionaban y, de hecho, fue en esa instancia donde decidieron poner fin a las especulaciones al anunciar que impulsarán que el Pro esté en Cambia Mendoza con directivas desde Capital Federal ante la "decisión unilateral" de quien lidera ese partido en la provincia. Sin De Marchi el Pro queda con poco potencial electoral real, Sin Cambia Mendoza, De Marchi y sus aliados quedan sin la estructura territorial, de recursos y la comodidad de ser parte de un oficialismo que se siente ganador, pero con una conducción unidireccional.

Nuevo escenario

El panorama electoral se abre. El radicalismo no cree tener en riesgo el camino a sostener la gobernación, pero la nueva alternativa les hará daño. De Marchi parte con un bloque propio en la Legislatura, el principal departamento de la tercera sección electoral y tiene la red tendida para captar aliados. Allí hay posibles acuerdos explícitos con fuerzas políticas, como el PD y los libertarios de Milei y otras tácitas, como sectores del PJ. Es lo que pasa con Matías Stevanato de Maipú y podría ocurrir con el peronismo clásico de San Rafael.

No es un novato en la política Omar De Marchi. Tiene las picardías de la vieja guardia, la misma que Cornejo y sus pares, pero ahora siente que hubo un quiebre. Como parte de Cambia Mendoza asegura haber visto un manejo unipersonal del poder y una concentración de decisiones que, para él, pone en riesgo la institucionalidad de Mendoza. En el frente del que era parte lo cuestionan por aventurarse en un proyecto personalista, en vez de competir en las PASO, como hizo en 2019; año en el que enfrentó a Rodolfo Suarez. Hace dos años estuvo a punto de tomar una decisión similar, pero no se fue y canjeó su pertenencia con más espacios legislativos. Ahora tendrá un camino nuevo. Formar una fuerza política para las elecciones será el primer paso. Sostenerla en el tiempo para sumar credibilidad y confianza, quizá sea lo más complejo y lo que más le demandará la ciudadanía. Para gobernar a futuro probablemente De Marchi deba saber perder y aprender que perder no es necesariamente malo. El que más arriesga no es el propio candidato a gobernador, sino otros que se juegan el pellejo, como el intendente de Luján Sebastián Bragagnolo.

La desaparición de tensiones en la búsqueda del poder hizo más pobre a Mendoza por la falta de debate y la pobreza de ideas. Ocurrió cuando desapareció el PD como alternativa, mucho más con la decadencia del PJ, que se automarginó y quedó desamparado. Por eso la Legislatura es, desde 2015, una oficina de refrende de ideas del Poder Ejecutivo, más que un contrapoder. En el medio hubo aventuras que fracasaron, como el nacimiento, apogeo y muerte de Protectora. Ese partido surgió intempestivamente, llevó a José Luis Ramón al estrellato (como diputado nacional) y se desintegró por falta de ideas, cohesión, proyectos y generó una especie de fraude con sus electores. De Marchi nació en el PD; fundó el Pro, fue parte de Cambia Mendoza y en los dos sectores fue candidato a gobernador. Ahora volverá con una arquitectura política nueva.

Larreta, Milei y la resiliencia de De Marchi

La interna de Mendoza repercute a nivel nacional y lo que ocurrió golpea a Horacio Rodríguez Larreta. El Jefe de Gobierno porteño tenía en De Marchi a un operador y gestor de alto perfil. La tensión en la provincia reprodujo la disputa nacional con Patricia Bullrich y fue la exministra de Seguridad la que "ganó" internamente. Ahora resta evaluar los daños de ese partido y la alianza por el quiebre en la provincia más grande gobernada por la oposición fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El candidato mendocino buscará minimizar los daños por su ruptura con Larreta y tratará de asociarse con Javier Milei, dirigente que, enemistado con el porteño, a él le abre las puertas. El plan de resiliencia de De Marchi es tratar de captar la simpatía que el libertario despierta en Mendoza, aunque se trata más de un apoyo por "bronca hacia otros" que por convencimiento.

Alfredo Cornejo ya daba por "ido" a De Marchi desde hacer rato. Incluso era intransigente ante una posible apertura de listas para negociar. La confianza estaba rota y era irremediable. La ruptura desestabiliza porque desde 2015 nadie había cuestionado abiertamente la conducción del fundador de CM. También rompe la máxima de tener "a todos adentro" para enfrentar al kirchnerismo. El kirchnerismo no existe como amenaza real y ahora tampoco la unidad de los que "piensan igual". Dentro de Cambia Mendoza quedará el sello del Pro, pero pocos dirigentes con potencial electoral real. Lo mismo ocurre con otros sectores, que son parasitarios para el oficialismo, más que aportantes. "La política no es matemática. Cambia Mendoza es mucho más que una suma de sellos", repiten desde 2015 los radicales, como una máxima, para autoconvencerse.

El peronismo mendocino puede tener una oportunidad que no tenía en el horizonte. Está en su peor momento y la ruptura del oficialismo podría generar una chance de ser más relevantes. De Marchi tratará de canalizar las energías "anticornejistas" de todos los sectores y confía en sumar peronistas. Aunque parecen dormidos, el PJ tiene un gen que los activa en búsqueda del poder. Es el riesgo sobre el que los radicales advertías antes de la ruptura. "El peronismo está muy devaluado. Está más cerca de quedar tercero que de pelear por el poder", dicen los más optimistas que siguen al diputado nacional del Pro.

El radicalismo apunta al hito de tener tres gobernadores seguidos, con una "reelección alternada" para Alfredo Cornejo. Más allá de quien ocupe el sillón de San Martín, en las elecciones de junio y septiembre habrá mucho más en juego.