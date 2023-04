El sincericidio de Alberto Fernández que desnuda el vacío de poder

Alberto Fernández quedó expuesto durante una entrevista ofrecida en internet donde admitió ante el kirchnerismo las escasas medidas de gobierno que logró imponer durante su mandato. "¿Qué yo no ejercí el poder? ¿Quién dictó la ley del aborto, quien sacó la ley de los mil días?, ¿Quién sacó el documento no binario? ¿Qué yo no ejercí el poder...?", manifestó.

Alberto Fernández refleja así el aislamiento político que padece frente al kirchnerismo, ya derrotado en su guerra contra la inflación, sin la mesa contra el hambre y marginado de la negociación con el FMI. El Presidente se refugia ahora en un círculo minúsculo y sin poder territorial conformado por el secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, la vocera Gabriel Cerruti y el canciller Santiago Cafiero.

Alberto Fernández también volvió a mostrarse esta noche proclive a que haya una competencia de candidaturas del Frente de Todos en unas PASO. "Es lo mejor que nos puede pasar. Que mejor que podría pasar que ver a toda nuestra militancia movilizada", expresó, mientras señaló que el candidato del espacio gobernante tiene que ser el que garantice el triunfo.

"Lo que quiero es que gane el Frente de Todos. Puedo ser yo u otro, u otra. Quiero que la Argentina siga una senda de crecimiento y ponerle la cuota de justicia social que haga falta", destacó.

Fernández dijo que aspira a infligirle democracia al peronismo, al que aseguró no le falta candidatos.