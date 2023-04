Sigue el operativo clamor por Cristina Fernández de Kirchner en la previa a su reaparición pública

El jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos “Carli” Bianco, fue el primero que se sumó con un breve, pero determinante Twitter en la que puso Cristina en un cuaderno de notas que, sugestivamente, tenía el logo oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Es parte del renovado “operativo clamor” que iniciaron los referentes del kirchnerismo no alineado con Máximo Kirchner, que les viene advirtiendo a propios y extraños que su madre no quiere saber nada con presentarse como candidata. Como se sabe, Bianco no habla mucho con el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

Hace dos días, cuando empezaba a desbordarse el precio del dólar y la economía blanqueaba su descalabro, Axel Kicillof se juntó con numerosos gremialistas, entre los que estaba Pablo Moyano y, convocados por su ministro de Trabajo, Walter Correa, debatieron sobre numerosos temas de actualidad. Fundamentalmente, en torno a la necesidad del oficialismo de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata presidencial.

No hubo, sin embargo, ningún reclamo sobre la implementación de una “suma fija” para los trabajadores que sí exigió públicamente Máximo Kirchner en la reunión del PJ bonaerense de hace un mes en La Plata. Los intendentes que estuvieron en ese encuentro partidario tampoco lo implementaron.

“Escribí en tu cuaderno, sacale una foto y publícala” dice el hashtag #MiLapiceraesCristina2023 que, sin embargo, se muestra bastante apagado en cuanto a adherentes. A esta hora no había más de 800 firmantes y muchos menos me gusta.

Esta movida se da en la previa de su presentación en el Teatro Argentino de La Plata, en la que estarán en el auditorio de invitados VIP funcionarios provinciales y nacionales, la mayoría de los intendentes y legisladores nacionales y provinciales. Además, también agudiza la distancia que mantiene este sector político con Alberto Fernández, quien, en su renunciamiento a un nuevo mandato, dijo que la lapicera la tiene la militancia, no Cristina Fernández de Kirchner.

Paradójico. Si bien el acto se realiza en concordancia con la fecha de la primera vuelta en la que Néstor Kirchner salió segundo detrás de Carlos Menem, en 2003,Daniel Scioli no fue invitado para la ocasión a pesar de que era su candidato a vicepresidente. La fórmula Kirchner - Scioli se terminó imponiendo porque Menem no se presentó al balotaje.

En medio del tembladeral oficialista, en la que cada uno interpreta una salida distinta y una resolución a la discusión política diferente, es notorio que ni Bianco ni su jefe político, Axel Kicillof, creen que las medidas encaradas por el ministro de Economía, Sergio Massa sean las más adecuadas para pacificar la crisis. No creen en este modelo, aunque respaldan al funcionario porque “se tiró arriba de la bomba que nos dejó Martín Guzmán”.

Eso es lo que valoran también en el entorno de Massa. Saben por qué conocen sus opiniones actuales y pasadas que ni Kicillof ni su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, quien también hoy vigila los pasos del ministro, hubieran sido tan abiertos en su negociación con el FMI y la dependencia del gobierno de los Estados Unidos que, en el fondo, significa la cabeza del lawfare en su contra hoy transformado en “mafia judicial”.

Hoy hay varias vías superpuestas en el Frente de Todos. La mayoría es la que pide una solución “política y real” que sería la candidatura de Sergio Massa presidente, Cristina Fernández de Kirchner, senadora por la Provincia, y Axel Kicillof reeligiendo para la gobernación, en lista única y sin PASO.

Otra menos clara, pero con la presión que le impone Máximo Kirchner, es la que pide que sea Kicillof el candidato presidencial y Massa el gobernador, algo que haría estallar por el aire las aún existentes coincidencias internas entre el funcionario nacional y el jefe provincial.

Y una tercera hipótesis es que se disponga una PASO en la que compitan el ya lanzado Daniel Scioli, junto con Agustín “Chivo” Rossi contra la que postule a Wado De Pedro como candidato a presidente con vice a confirmar.

Esta última posibilidad quedó más que desfigurada luego de la renuncia a su improbable reelección de Alberto Fernández. Sin esa carta, al presidente nadie lo escucha ni lo tiene en cuenta. Su soledad es mayúscula. Tanto que hoy evitó participar de un acto en la que su presunta candidata a la gobernación, Victoria Tolosa Paz, iba a realizar en Florencio Varela.