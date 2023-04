Por qué en San Rafael se juega mucho más que candidaturas en las PASO

Desde hace 20 años ininterrumpidos el peronismo gobierna en San Rafael. En realidad, los últimos cinco mandatos tienen apellido: Félix. Los primeros dos periodos fue electo intendente Omar Félix y en los últimos tres, su hermano menor Emir Félix. En estos comicios, el hermano mayor buscará retener la comuna en poder del justicialismo.

No es casual que San Rafael sea uno de los grandes objetivos del radicalismo, es el departamento más grande en extensión geográfica del sur provincial, además, el más populoso. Por otro lado, desde la vuelta de la democracia, solamente dos de los diez jefes comunales han sido radicales: Walter Franchetti en 1983 que ganó con el arrastre de Raúl Alfonsín y Ernesto Sanz en 1999 después del menemismo y apoyado por la Alianza de De La Rúa.

El domingo 30 de abril serán las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en San Rafael y en otros seis departamentos cuyos intendentes decidieron desdoblar las elecciones de las provinciales. No es casual, la mayoría son comunas peronistas que buscan despegarse de los candidatos provinciales y nacionales que podrían torcer los resultados en su contra. Los comicios generales municipales serán el primer fin de semana de septiembre.

Doce precandidatos

San Rafael es uno de los departamentos que más precandidatos a intendente presenta en estas elecciones. El domingo, los vecinos se encontrarán con 12 rostros en la boleta única que buscan la intendencia y una lista corta que presenta solo concejales.

En 2019, el panorama no era muy distinto: en las PASO se presentaron 10 precandidatos a jefe comunal. La diferencia es que el peronismo fue en una lista unificada que le aseguró el 55% de los votos en las primarias. El radicalismo tuvo una interna entre cuatro aspirantes a intendente. Los otros cinco precandidatos fueron del Partido Demócrata, FIT, Partido Renovador Federal, Protectora y Partido Federal.



En estas elecciones, el mapa político es similar en números pero no en distribución. El peronismo está dividido en tres: Omar Félix, Nadir Yasuff y Miguel Sorroche. En el radicalismo se repite parte de la interna con Abel Freidemberg y Francisco Mondotte, además se suma el empresario Alfredo Andión. En este frente va la lista corta con Alejandro Kachurovsky como concejal en primer término.

El otro frente con interna es el Frente Libertario, Demócrata y Jubilados. Por un lado se presenta Juan Carlos Baldovin de origen demócrata, ingeniero civil tuvo su paso por la administración pública como inspector de edificios escolares en la zona sur de la DGE y en el área de obras de Irrigación. Es docente de nivel medio y universitario. Y por otro, Luis Rodolfo Bianchi del partido Libertario, ingeniero y empresario, fue presidente de la específica de desarrollo regional de la Cámara de Comercio de San Rafael.



El Frente FIT-Unidad también lleva dos precandidatos: Josefina Benegas (PTS-MST) y Bautista Franco (Partido Obrero).

Con lista única se presentan el partido Verde con Sandra Carrieri conocida por su rol en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, y el partido Valle Grande con Silvio Sánchez, docente, escultor y metalúrgico.

Las internas

En 2019, el peronismo logró la unidad y fueron en una lista única con Emir Félix a la cabeza. El acuerdo político dio buenos resultados. El Frente Elegí alcanzó el 55% de los votos en las PASO y el 59% en las generales. Cambia Mendoza quedó atrás con el 35% de los votos en las primarias y en las generales. Esta diferencia de votos le permitió colocar cuatro de las seis bancas que se renovaron en el Concejo Deliberante.



Sin embargo en 2015, el peronismo tuvo internas. Emir Félix se enfrentó con Walter Berenguel, Jorge Romera y Héctor Tocchettón. Esta contienda no significó un obstáculo para Félix que mantuvo el control de la lista porque obtuvo el 44%. En total el frente justicialista sumó 48% de los votos.

Cambia Mendoza también llevó varios precandidatos: Lucas Quesada, Alejandro Limas, Vicente Russo, Armando Camerucci, José Durán y Raúl Andreoni. Quesada alcanzó el 21%, pero todo el frente quedó a solo 8 puntos del PJ. En las generales la foto mejoró para el peronismo que ascendió a 53.5% y CM mantuvo el 40,3%.

De repetirse el resultado, el PJ sanrafaelino pone en juego mantener el control del HCD porque esto no le permitiría renovar las cuatro bancas de los concejales que terminan su mandato. En el caso de que entren tres ediles radicales y tres justicialistas, el Concejo Deliberante cambiaría su configuración y pasaría de tener 7 peronistas y 5 radicales a 6 y 6. De esta forma, de resultar electo Omar Félix perdería la mayoría simple.

El peronismo

Desde el ala kirchnerista del PJ de San Rafael, no llegaron a las PASO con una lista única porque los “dueños de la lapicera” que arman las listas no les dieron espacios. Como ellos tenían estructura propia para cubrir todos los cargos no dudaron y se presentaron por su cuenta.

Nadir Yasuff es el único que ha presentado una campaña fuerte en las redes llegando a distintos públicos a través de ideas diferentes como la de nominar a Omar Félix simulando estar en Gran Hermano. Esta estrategia lo llevó a los medios nacionales.

La negativa a una lista única no sorprende. En 2019 Nadir Yasuff llega a una banca en el HCD de la mano de Emir Félix y desde el año pasado ha denunciado irregularidades en el municipio y ha hecho propuestas incómodas con respecto a los sueldos de los empleados de la comuna o las condiciones del edificio municipal.

La oposición

Cambia Mendoza va con dos viejos contrincantes: Abel Freidembeg y Francisco Mondotte. que ya se enfrentaron en 2019. En esa elección el Freidemberg le sacó 20 puntos a Mondotte, pero no le alcanzaron para ganarle a Emir Félix.



Freidemberg es médico pediatra reconocido en San Rafael. Estuvo encargado del área de salud del sur provincial de la mano de Alfredo Cornejo. Por su parte, Mondotte es ahijado político de Ernesto Sanz. En 2021, Freidemberg fue electo senador provincial y Mondotte concejal. A los dos todavía les quedan dos años para terminar sus respectivos mandatos. En estas PASO también juega Alfredo Andión, un empresario que ha recibido el apoyo de Cornejo.

Para fortalecer a la oposición, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez han sostenido a los precandidatos a intendente y desde que el gobernador lanzó el operativo clamor del senador nacional, la comitiva radical provincial ha hecho escala en San Rafael al menos cuatro veces en lo que va del año.