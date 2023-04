Cornejo contundente: "De ninguna manera gana De Marchi"

Alfredo Cornejo, senador nacional y precandidato a gobernador por el frente Cambia Mendoza, visita los estudios de MDZ Radio. En las elecciones primarias enfrentará a Luis Petri. Pero hay una pelea de fondo en el horizonte, pues la alianza que lidera se rompió y Omar De Marchi es candidato por otro espacio.Al respecto negó haber decidido ser candidato por miedo a que Omar De Marchi le ganara las elecciones a algún otro representante de la UCR. "De ninguna manera gana De Marchi", manifestó.

"Yo no busqué ser candidato. Vi algunos desesperados que creen que está escrito en el evangelio que deben ser gobernadores. Revisé el evangelio y ahí no lo dice. A mí me pidieron que sea gobernador, me lo pidió Suarez y mi partido. Igual yo no estoy acá contra mi voluntad. Estoy bien, a gusto, haciendo una campaña complicada en un deterioro social fuerte", manifestó entrevistado en vivo en el programa "Uno nunca sabe".

También señaló que se han cometido errores durante el gobierno de Rodolfo Suarez pero el balance es claramente positivo. "Es inevitable hablar de las cosas que son competencia provincial. No las voy a evitar. Las que se hicieron bien y las que no. Decir que el gobierno es perfecto es mentirle a la gente. Hay errores. Pero la tendencia es positiva en todos los aspectos de competencia provincial", sostuvo Alfredo Cornejo. "Eso es lo que no pueden justificar los que se van", adhirió.

En ese sentido, Cornejo destacó el buen manejo que hizo el gobierno de Rodolfo Suarez de la pandemia e incluso aclaró que podría haber sido mejor si tomaba aún más distancia del gobierno nacional.

En referencia a Portezuelo del Viento, Cornejo dijo que el error de Suarez fue perder tiempo esperando que Alberto Fernández laudara. "Deberíamos haber desistido apenas lo cuestiona el Coirco, porque sabíamos que La Pampa nunca iba a dar unanimidad en el Coirco. Allí perdimos un año y medio", explicó. De todas maneras, aclaró que prefiere que no se hayan gastado a que se gastaran mal.

También se refirió a la inseguridad que hay en Mendoza y aclaró que él es el mejor candidato para combatir el delito. "La situación económica no puede justificar la inseguridad. Ese razonamiento no hace a la convivencia social. Pero al haber una economía cada vez más grande en negro y trabas para el ingreso de neumáticos hace que sea más barato comprar neumáticos en negro. Hay bandas organizadas que venden neumáticos y soldaditos que los roban. Falta inteligencia para cortar de cuajo en venta, comercialización y prevención. El que proponga un policía en cada esquina no se puede. Las cámaras en el mundo identifican rostros y gestos sospechosos. Eso nos hace falta pero dependemos de la macro para poder comprar cámaras", argumentó.

"El abordaje integral no es un tema de Mendoza. Hoy Mendoza tiene una tasa de delitos violentos menor que años atrás. Eso es un logro. Yo creo que soy el mejor para solucionar la inseguridad. El banco de ADN está haciendo un trabajo impresionante. Permite identificar familiares del que estuvo en la escena del delito. Detecta ADN similar al que se encontró en la escena del delito", destacó en referencia al laboratorio genético que puso en funcionamiento durante su gobierno.

"En el caso de las entraderas, por ejemplo, hay identificadas tres o cuatro bandas de otras provincias que alquilan una cabaña, hacen reconocimiento, cuando encuentran un blanco cometen el delito y se van. Han dejado rastro en la cabaña, en la escena del crimen pero no están en el banco de datos de la provincia. Necesitamos un banco de datos nacional, integrado. Hay cosas para hacer. Los delincuentes no van a parar de robar venga tal o cual gobernador. Pero yo tengo más posibilidades y herramientas para frenar esto que el resto", aseveró.

Por otro lado reconoció que el servicio de OSEP ha decaído pero aclaró que se debe en gran parte a que gran parte de los insumos están dolarizados. "Puede haber un problema de administración, pero no explica ni los coseguros ni que algunos prestadores no sigan con OSEP", señaló.

La campaña opositora: todos contra Cornejo

"Hay gente que invoca las encuestas con cualquier verdura", agregó en referencia a los estudios de opinión que cada candidato esgrime para sostenerse en campaña. "Hablar en nombre de 'la gente'. Los políticos se arrogan la voz de la gente y eso es particular", sostuvo.

"La campaña que se viene tiene que ser austera en todos los aspectos. Porque el deterioro social que hay es fuertísimo. En todos los estudios sociológicos aparecen frases de desesperanza y esa es su vida cotidiana. Frases como no poder comprar zapatillas a los niños. Ese es el contexto en el que se va a dar esta campaña. El que quiera hablar de otras cosas está desenfocado", adelantó Alfredo Cornejo.

"Yo aspiro, y esa va a ser la propuesta, a tratar al ciudadano como adulto. Gente que no se la lleva de la nariz. Yo puedo arreglar cosas de competencia provincial e influir en lo nacional. Ese es mi mensaje. Va a haber múltiples estímulos, pero así veo yo la campaña", remarcó y reconoció que espera que la campaña de la oposición será "todos contra Cornejo".

"Yo creo que debería ser todos contra el populismo y la demagogia que trajo al país hasta donde está", retrucó. "Fue el discurso del kirchnerismo y será el de la campaña", reiteró acerca de las críticas que existen respecto al avasallamiento de las instituciones que se le atribuyen. En su defensa afirmó que no hizo nada que esté prohibido constitucionalmente.

"El autoritarismo es el ejercicio de poder no sujeto a normas. ¿Qué normas no se han respetado? Es ridículo que el kirchnerismo nos diga eso y mucho más ridículo que lo repitan los que formaron parte del frente. Los que dicen eso ahora (La Unión Mendocina), presentaron listas el sábado en la noche y trajeron a Gustavo Cairo como diputado del cuarto distrito y vive en San Martín. Difonso por el primer distrito y es del tercero. ¡Y hablan de institucionalidad! Pero claro, la Constitución es tan vieja que no exige domicilio específico... ¿Y ponen el foco en eso?", subrayó.

En la misma línea esgrimió que durante años el peronismo ha intentado engancharse de las listas nacionales y hoy está sufriendo las consecuencias. "Los intendentes peronistas adelantan las elecciones para despegarse de lo nacional y no admitirse kirchneristas. En el marco de las reglas están haciendo lo que dice la ley. Si les va a salir o no veremos el domingo", remarcó.

"Se necesita un piloto de tormenta no un pelele. Porque lo que viene en Argentina va a ser durísimo", confesó respecto al futuro cercano del país. "Tener 1023 millones de dólares para utilizar es muchísimo. Siguen hablando de la deuda en dólares de Cornejo cuando es cada vez menor. La deuda es en dólares porque afuera no prestan en pesos", reiteró.

"El gobierno nacional no tiene previsibilidad en lo más mínimo y eso no es poca cosa. Las gobernaciones tienen facultades casi administrativas", manifestó en referencia a la administración de educación, salud, seguridad y justicia. "Son administraciones de servicios que hay que hacerlas bien. Yo estoy orgulloso de mi gestión porque me fui bien evaluado cuando el contexto económico nacional fue de tres años de recesión", expresó.

"Cuando hay orden macroeconómico Mendoza vuela. Entre 2003 y 2007 Mendoza creció más que el país durante el gobierno de Néstor Kirchner", recordó.

Sobre el escenario que se avecina fue categórico. "El que más puede incidir en la política nacional soy yo. Por personalidad política. Queda mal que lo diga yo, pero si hay un gobierno de Juntos por el Cambio yo voy a tener mucha influencia", finalizó.

