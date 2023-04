El PJ no consigue candidato para enfrentar a La Cámpora y estira el armado de la lista

En los instantes previos al cierre del plazo para presentar las listas de candidatos para competir en las elecciones se confirmó que el peronismo mendocino irá a internas para las elecciones provinciales y definir quién competirá por la gobernación. El Frente Elegí Mendoza presentará al menos dos fórmulas a gobernador y vice en medio de un panorama de incertidumbre y apatía de buena parte de la dirigencia justicialista por lanzarse a la carrera electoral. No obstante, especulan con el periodo de tachas que se prolongará hasta el lunes para definir a todos los postulantes del espacio. El problema es que al filo del cierre, el sector del PJ que no responde al kirchnerismo no consigue un candidato competitivo. Y la duda es si hay voluntad de tenerlo o no.

El kircherismo mendocino fue el primer sector en mostrar interés en la contienda electoral y el miércoles pasado anunció la fórmula de Unidad Ciudadana integrada por Omar Parisi y Lucas Ilardo. En el mismo mensaje oficioso a través del cual se reveló el binomio se hacía referencia a que continuaban abiertos al diálogo hasta este sábado y que el objetivo era motivar unas PASO en el frente. Sin embargo, con el correr de los días y hasta última hora de este sábado el espacio liderado por La Cámpora no dio más precisiones sobre quiénes serían los precandidatos a legisladores, intendentes y concejales que acompañarían a esta fórmula.

Por su parte, la segunda fórmula peronista a gobernador y vice representará al sector del Partido Justicialista (PJ) tradicional que lideran los intendentes Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán) y Matías Stevanato (Maipú). De todas maneras hasta la medianoche del sábado y las primeras horas del domingo no había certezas.

Dudas

Luego de que Félix, Righi y los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo descartaran competir por al gobernación, se instaló como un rumor que este espacio podría unirse a Alternativa Mendoza para impulsar a Guillermo Carmona como precandidato a gobernador, acompañado por Liliana Paponet, diputada nacional que responde a los hermanos Félix.

Carmona sigue como uno de los posibles candidatos del peronismo no K.

En las filas del peronismo mendocino aclaran que este sábado se realiza la presentación formal de las listas con los avales y nombres correspondientes a todos los precandidatos para todos los departamentos, pero que estas nóminas no son las definitivas y la negociación continuará hasta el comienzo de la próxima semana.

En el frente ya hay otros candidatos confirmados. Guillermo Elizalde, por un lado, y Nicolás Guillén por otro. También había anunciado su candidatura Alfredo Guevara.

“Hoy es la presentación formal, pero entre el domingo y el lunes al mediodía se puede cambiar completa la lista, lo que comúnmente se conoce como ‘periodo de tachas’”, explicó un dirigente justicialista abocado al cierre de listas en la noche del sábado.

El clima de apatía electoral reinante en el peronismo mendocino se podía palpar durante los últimos meses y quedó en evidencia este sábado con la inminencia de la presentación de precandidaturas.

Mientras el resto de las fuerzas anunciaban a través de redes sociales a sus postulantes para distintos cargos, las cuentas de la dirigencia peronista permanecían desiertas conforme avanzaban las horas de la jornada y hasta hacerse la medianoche.

La lista de los movimientos sociales, la tercera opción del peronismo

Minutos entrados de la madrugada de este domingo, el espacio Rearmemos Mendoza, dentro del Frente Elegí, confirmó a Nicolás Guillén como precandidato a gobernador y Lorena Martín como precandidata a vicegobernadora.