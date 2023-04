Se conoció la única propuesta para hacerse cargo de refuncionalizar Penitentes

El Director de Calidad y Servicios Turísticos del Emetur, Marcelo Reynoso confirmó en MDZ Radio que un solo oferente se presentó en la licitación para refuncionalizar y poner en valor Penitentes. En la previa, la empresa que supo tener la concesión durante décadas había solicitado que se declare la nulidad del acto licitatorio por no especificar que hay polígonos del predio que les siguen perteneciendo.

Según Reynoso la UTE que llevó una oferta está integrada por una Sociedad Anónima y dos personas físicas. Ahora, la propuesta será analizada por una Comisión Evaluadora para la posterior adjudicación del master plan de un centro de montaña y nieve. Sobre los planteos de los antiguos concesionarios de Penitentes, Reynoso reconoció que recibieron una carta documento pero entienden que no hay impedimento legal para avanzar. "Los polígonos que señalan no están incluidos en la licitación", remarcó.

Desde la empresa Los Penitentes Centro de Esquí presentaron una nota ante el titular del EMETUR, Marcelo Monenegro y también le enviaron una carta documento solicitando que "se ponga en conocimiento de cualquier tercero interesado en participar en la presente licitación que la misma no incluye los polígonos Nº3, 4 y 6 del plano de mensura de Los Penitentes Centro de Esquí S:A, conforme a la expropiación realizada mediante la ley Nº9175 y el decreto 879/2020".

Otros tiempos. Hace años que Penitentes no funciona como centro de esquí.

Específicamente, subrayan que el polígono Nº4 comprende la calle Peatonal de acceso a los edificios y todo el tendido de cañerìa subterráneos; el polígono Nº6 el edificio denominado La Herradura (confitería y restaurant del complejo) y el polígono N°3 es el de mayor extensión por ser el predio de seguridad por eventuales avalanchas.

"Habida cuenta que en ese proceso se está licitando un master plan para la "refuncionalización integral, administración, explotación comercial y puesta e valor de los bienes inmuebles y demás instalaciones e infraestructuras adheridas a los mismos, la prestación de los servicios turísticos y de apoyo a las actividades recreativas y deportivas para el funcionamiento del Centro de Esquí y Parque de Montaña Los Penitentes", la no inclusión de los polígonos reseñados, impide cumplir acabadamente el objeto licitatorio, por lo que deberá ser expresamente comunicado a los interesados esta situación que se denuncia", argumentaban.

"Es menester informar que la expropiación realizada no incluyó la hostería, medios de elevación no incluidos en el contrato de concesión inicial, ni las maquinarias, equipamientos, herramientas y demás elementos necesarios para la prestación de servicios", agrega la Carta Documento enviada a Montenegro aduciendo que "todo ello hace que el objeto sea impreciso y oscuro por lo que afecta de modo esencial el acto licitatorio viciándolo de nulidad".

Al respecto Reynoso subrayó que eso corre por expediente paralelo y que el proceso licitatorio no contempla de ninguna forma los bienes de privados. No solo los que pertenecen a la empresa Los Penitentes Centro de Esquí, sino también departamentos y otros inmuebles de particulares. "Lo que alega el exconcesionario no forma parte de la licitación", ratificó el funcionario provincial. "Hemos licitado directamente lo que está a disposición de la provincia", adhirió.

Por ese motivo, luego de dos postergaciones -que fueron solicitadas por la empresa interesada en hacerse cargo de la concesión-, este jueves se procedió a la apertura de sobres para conocer a los oferentes. "La intención era tener una apertura de sobres con la presentación de alguna oferta, por eso se aceptaron las prórrogas", manifestó Reynoso y admitió que otra empresa que en un principio mostró interés después decidió no hacer ninguna oferta.

¿Otro invierno sin Penitentes funcionando?

Al ser consultado sobre plazos para la adjudicación, Reynoso aclaró que la comisión evaluadora debe hacer un trabajo serio pero con premura por la cercanía del invierno y la voluntad de contar con una definición antes de las vacaciones de julio.

"Ya sea con adjudicación o no, se va a tener la previsión mínima e indispensable para que la montaña de Mendoza esté abierta", esgrimió Reynoso. Si bien reconoció que el proceso ha sido largo desde la expropiación a la concesionaria anterior, destacó la decisión política de avanzar llevando adelante una transformación que se requería en la zona. "Hay que tener cuenta que a veces cuesta mucho cambiar la realidad. No es una cuestión inmediata", concluyó.