La exigencia de la mesa chica del PRO que incomoda a Omar De Marchi

Mauricio Macri y los precandidatos a presidente Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se reunieron este sábado con economistas a fines de analizar la crisis que vive el país y trazar escenarios posibles en caso de que el partido sea elegido por los argentinos en las venideras elecciones presidenciales. Según trascendió, dialogaron sobre internas y en especial sobre lo que ocurre en Mendoza, donde Omar De Marchi tiene los días contados para definir si va a disputar poder con Alfredo Cornejo en las PASO o romperá con la coalición oficialista para probar mejor suerte.

Lo que ocurre en Mendoza es seguido de cerca por los principales referentes del PRO, entre ellos Patricia Bullrich, presidenta del partido a nivel nacional, desde hace largas semanas. La decisión de Omar de Marchi, a 11 días del cierre de listas (esto ocurrirá el 12 de abril), es todavía una incógnita y la presión nacional para que compita contra Alfredo Cornejo dentro del frente Cambia Mendoza ha sido constante.

Trascendió que le pedirán a Omar De Marchi que el lunes 10 de abril inscriba al PRO como parte del frente Cambia Mendoza y, en caso de no hacerlo, autoridades nacionales del partido efectuarán el trámite un día más tarde, el 11 de abril. En la provincia son cautos y aseguran que esa es la visión del sector de Patricia Bullrich, pero que aún no hubo decisión, ni comunicación oficial. Igual, los tiempos se acortan. La próxima semana podría haber novedades.

Pese a las públicas diferencias que existen entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por las internas en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, si algo coinciden desde hace tiempo es en que el PRO va estar dentro de Cambia Mendoza, con o sin Omar De Marchi en la lista, el próximo domingo 11 de junio, día en el cual habrá PASO para comenzar a definir al próximo gobernador de la provincia.

Son horas decisivas para la novela que llega a su fin y con un desenlace no tan inesperado. Si De Marchi se va, el frente que pretende construir podría quedar dotado de una potencia electoral mucho más grande que si se queda y su competitividad electoral será mayor. Pero no se podrá llevar el sello del PRO y Larreta no le bajará fondos para la campaña. Si se somete a la interna, corre con la desventaja de enfrentarse al aparato de Cornejo y de los radicales.

Omar De Marchi anunciará finalmente que será candidato a gobernador en las próximas elecciones, aunque se reservará hasta el último episodio de la historia, que podremos ver antes de que llegue la Semana Santa, si lo hace por dentro o por fuera de Cambia Mendoza. Para el último escenario, lejos está de tener apoyo nacional.