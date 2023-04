Elecciones desdobladas: el peronismo presentó a su único candidato en San Carlos

De cara a las elecciones PASO del 30 de abril en siete municipios de Mendoza y las generales el 3 de septiembre, el concejal "Juanchi" Torres fue presentado oficialmente como único precandidato a la intendencia de San Carlos por el peronismo y manifestó que dicha comuna "necesita pensar fuertemente en desarrollar una política federal". Según indicó, “es imprescindible desarrollar todos los distritos, y ese desarrollo debe darse de forma conjunta con la comunidad. Las obras de infraestructura, los servicios públicos, el acceso a la cultura y el deporte deben ser equitativos entre los distritos".

Participaron del lanzamiento de Torres la presidenta del Partido Justicialista (PJ), Flor Destéfanis; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; el secretario general del Movimiento Evita, Lautaro Cruciani; la titular del Pami en San Carlos, Lorena Martín; la presidenta del PJ de San Carlos, Luli Ramírez y Patricia Fadel, del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario Federal, además de funcionarios nacionales, legisladores provinciales y concejales del Frente de Todos.

"Hemos podido recorrer cada uno de nuestros distritos y conocer la realidad de cada uno de los sancarlinos y sancarlinas. Uno de los problemas más graves que podemos observar es un municipio divorciado de la realidad. Los vecinos nos hablan de servicios de muy baja calidad. No hay una mirada estratégica hacia el desarrollo. Tenemos un sinfín de proyectos con mirada inclusiva para construir un San Carlos mucho mejor", aseguró el candidato del Frente Elegí (ex Frente de Todos) en conferencia de prensa.

Torres junto a la dirigencia sancarlina, Anabel Fernández Sagasti y Flor Destéfanis.

Asimismo, “Juanchi” Torres sostuvo que es necesario comprender la política estatal del municipio en el marco del Cambio Climático, donde cada acción tenga en cuenta los cambios que se están dando en torno al ambiente. “Creemos que necesitamos construir acciones concretas en relación al ambiente, si bien todos y todas somos férreos defensores de la 7722, eso no se puede quedar en meros slogan de campaña, debemos generar junto con la comunidad las acciones necesarias para cuidar el ambiente en nuestro departamento. Es necesario tecnificar el riego en nuestro parques y plazas para no perder agua, debemos profundizar la política de tratamientos de residuos, la limpieza de nuestros causes de agua deben ser una acción permanente, entre otras muchas acciones que debemos tomar desde la Municipalidad”, señaló.

“Quiero ser un intendente que esté en la calle resolviendo los problemas de los sancarlinos y sancarlinas. No se pueden resolver los problemas del departamento desde una oficina, tenemos que estar permanentemente en contacto con los vecinos para saber cuales son sus problemas, pero también cuales son su anhelos y sueños", concluyó el candidato peronista a la intendencia.

En tanto, Flor Destéfanis, quien se trasladó al Valle de Uco para apuntalar la candidatura peronista de cara a los comicios desdoblados dijo: "Venimos a acompañar y darle toda nuestra fuerza a Juanchi Torres y a todo nuestro equipo, que sabemos que es la mejor opción para gobernar San Carlos, son quienes pueden llevar al departamento a un lugar de crecimiento con igualdad, con justicia social, donde todos se sientan parte".

Los candidatos a concejales que integran la lista de Torres son: Carime Mercado, Franco Emanuel Flores, Nancy Susana Peralta, Germán Guevara y Oscar Cacho Gabrielli.