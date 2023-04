Un nuevo round en la campaña electoral en San Rafael, ahora por las cámaras de seguridad

A menos de dos semanas para las PASO en San Rafael, se dio un nuevo round entre el radicalismo y el oficialismo. El eje de la batalla es la seguridad y en ese contexto salió a relucir el tema de las 28 cámaras que donó el municipio que comanda Emir Félix.

En su visita a San Rafael, Alfredo Cornejo le reprochó ciertos puntos en materia de seguridad al jefe comunal y Francisco Mondotte fue más allá y dijo que el municipio reclama la instalación de las cámaras de seguridad cuando fue la comuna la que se comprometió a colocarlas.

La respuesta oficial vino de parte de los senadores provinciales Mauricio Sat y Pedro Serra. “No se pone colorado Alfredo Cornejo al hablar de seguridad en San Rafael, pero es quien se llevó el helicóptero al Gran Mendoza y a los policías sanrafaelinos. Ni hablar de las cámaras que compró el municipio y siguen sin instalar. Basta de tomarle el pelo a los sanrafaelinos”, fue el descargo de Sat.

Por su parte, Serra denunció la situación de las comisarías sanrafaelinas. “Alfredo Cornejo en San Rafael nos dice a los sanrafaelinos que nos hagamos cargo de la seguridad y policía porque es nuestro problema y no del gobierno de Mendoza. Por si se olvidaron les mando una foto de la COMISARÍA de Cuadro Nacional, tecnología de punta de Rodolfo Suárez y compañía”, dijo en su cuenta oficial el legislador.

Además, desde la municipalidad dieron a conocer el convenio que se firmó el día que se donaron las cámaras de seguridad. El acta está firmada por el intendente Emir Félix y por Juan Pablo Navarro, encargado de la delegación sur de informática y comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Mendoza. En el papel dejan constancia de la entrega de 28 cámaras de la comuna al CEO Sur 911 y en la última línea figura que la instalación las mismas las realizará el CEO. “Se han instalado solo dos cámaras de las 28 que donó el municipio”, explicaron desde la comuna.

El reclamo radical

Ayer a la tarde, el precandidato a gobernador de Cambia Mendoza Alfredo Cornejo pasó por San Rafael -venía de recorrer el Valle de Uco- y acompañó a los radicales que se enfrentarán en la interna municipal, Francisco Mondotte y Abel Freidemberg.

Mondotte presentó su plan de seguridad en la sede de la Unión Empleados de Comercio y en ese escenario Cornejo apuntó contra Emir Félix sin nombrarlo. “Hay que involucrarse en todas las cosas que son competencias del municipio que pueden contribuir a la seguridad ciudadana, no solo preventores o donar cámaras”, dijo el senador nacional.

Francisco Mondotte fue más allá y acusó al municipio de San Rafael de no llevar adelante un plan de seguridad. “Acá no hay cuerpo de preventores, no hay cuerpo de Policía Municipal. Entonces, son policías formados para evitar el delito y reprimir en zonas calientes los que están haciendo trabajo cuasi administrativo”, señaló el precandidato a intendente.

Y después fue por la polémica de las cámaras. “El municipio donó 28 cámaras y después de haber firmado un convenio firmado de puño y letra del intendente por el que las cámaras las iba a instalar el mismo municipio y ahora recriminar la no instalación de las mismas”, dijo el ahijado político de Ernesto Sanz.