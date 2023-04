Rechazaron la cautelar de De Marchi para llevarse al PRO de Cambia Mendoza

Omar De Marchi ya está lanzado como precandidato a gobernador del frente La Unión Mendocina y pretendía que el PRO formara parte de ese armado. El presidente del PRO en Mendoza presentó una medida cautelar para impugnar la intervención del partido y así poder firmar la salida de Cambia Mendoza para que el sello se sume al armado demarchista. Sin embargo, la medida cautelar fue rechazada por la Justicia Federal. El fondo de la cuestión aún no se resuelve, pero hasta entonces Martínez perdió la representación del partido.

Desde el sector que representan Enrique Thomas y Sol Salinas, entre otros dirigentes, destacan que la resolución firmada por María Servini confirma que el sello del PRO se queda en Cambia Mendoza. Entre los argumentos legales que esgrimió la jueza se destaca que "los actos de los órganos partidarios se presumen legítimos hasta tanto una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada no disponga lo contrario".

El presidente del PRO en Mendoza, Álvaro Martínez, que pretendía impugnar la intervención nacional del partido.

Es decir, entiende que no se puede dar lugar a la medida de no innovar hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión. En concreto, lo que pide Martínez es que se declare nula la intervención de Humberto Schiavoni, designado interventor en el PRO de Mendoza. Pero además de ello, promovió una medida cautelar con el objetivo de frenar esa designación y conservar así la autoridad para decidir en qué frente debe enrolarse el PRO.

Eso último es lo que rechazó la jueza. "Cualquier pronunciamiento que se dicte en esta instancia del proceso respecto de la validez de la decisión adoptada por la Presidencia del Consejo Nacional y como así también del propio Consejo Directivo Nacional, sin haber realizado el debate correspondiente y sin contar con las pruebas necesarias podría resultar apresurado, ya que ese análisis, habrá de realizarse en el proceso contencioso correspondiente, toda vez que necesariamente debe garantizarse el derecho de defensa del partido nacional, cuyos actos se presumen legítimos, máxime cuando no se ha demostrado ilegalidad manifiesta", subraya.

"Los argumentos vertidos por la actora no resultan suficientes como para tener por acreditada la verosimilitud del derecho que pretende ser reconocido en autos, cuestión que requiere de un amplio debate que no puede darse en esta instancia del proceso, de modo que, no habrá de hacerse lugar a la medida precautoria solicitada", finaliza.

Con esta decisión judicial Omar De Marchi se queda sin la posibilidad de enrolar al PRO en el frente que conduce con las intenciones de enfrentar a Alfredo Cornejo por la gobernación de Mendoza.