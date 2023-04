Alberto Weretilnek se impuso ante Aníbal Tortoriello y vuelve a la gobernación de Río Negro

El senador y candidato a gobernador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, se impuso en las elecciones provinciales con el 41,62 por ciento de los votos frente Aníbal Tortoriello, de Cambia Río Negro, según indicaron los datos oficiales con el 91,85 por ciento de las mesas escrutadas.

De esta manera, aventajó por un poco casi 17 puntos a Tortoriello, que cosecha el 24,17 por ciento.

Mientras, en el tercer lugar se ubicó Silvia Horne, de Vamos con Todos, con el 10,61 por ciento, y en el cuarto, Ariel Rivero, candidato de Javier Milei, con el 9,35 por ciento.

Weretilneck volverá a ocupar el cargo en el que estuvo desde 2012 hasta 2019 con Pedro Pessati como su compañero de fórmula, quien es el actual intendente de Viedma.

"Agradezco al pueblo de Río Negro en el año de los 40 años de democracia. Agradezco a quienes confiaron en nosotros, al gran acuerdo rionegrino. Quiero agradecer al Partido Justicialista, a Nuevo Encuentro y a todo los integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR)", sostuvo el gobernador electo.

El integrante de la Cámara alta no solo encabezó la lista verde, sino también la azul por el acuerdo que realizó con Martín Doñate, del Partido Justicialista, y con el radicalismo provincial.

"Estamos satisfechos y sacando una ventaja muy concreta. Hemos triunfado en todas las comisiones de fomento que habíamos puesto en juego y tambien en las localidades mas importantes. Habla de la fortaleza de este proyecto", argumentó Weretilneck desde su búnker en la localidad de Cipolletti.

En ese sentido, envió un mensaje mesurado y de "acuerdo" provincial: "Hemos planteado una mueva forma de construir, dialogando y entendiendo el ahora, que es muy difícil y complejo. Estamos felices de haber nacido en esta propuesta".

"Como buenos demócratas que somos, este va a ser un proyecto que convocará a todos aquellos rionegrinos que no pensaron como nosotros, pero sabemos que tienen buenas ideas. No sabemos toda la verdad, somos personas trabajadoras y tomamos el mensaje de los que no nos han votado", cerró.