Javier Milei desató la furia de Alberto Fernández ante el kirchnerismo

Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, desató la furia de Alberto Fernández durante un acto en el Centro Cultural Kirchner y volvió a convertirse en el blanco de críticas del kirchnerismo.

Alberto Fernández se estaba refiriendo a uno de los emprendimientos que aporta las cunas que se entregan en el marco del Plan 1000 días para que los bebés no duerman junto a sus padres, cuando explotó contra Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza.

El presidente aludió al voto negativo de Javier Milei a la ley de cardiopatías infantiles: "La respuesta (del político libertario) es que es un problema de los privados. O sea que el bebé con un papá con plata se opera y el que no, marche preso". "Hay dos miradas de cómo ejercer un Gobierno hay dos miradas de cómo construir en política. No todos somos lo mismo y a mí la muerte de un bebé recién nacido por una cardiopatía heredada -que es la tercera causa de muerte de los bebés en la Argentina- me preocupa mucho y si el Estado tiene que poner plata en eso, bienvenido. Estamos invirtiendo en vida", agregó.

Acto seguido, subrayó que no va renunciar a "estas ideas" y aclaró que esa postura ya había sido explicada a los directivos del FMI.

Fernández dijo haber hablado con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y le agradeció por decir públicamente que "el Fondo no puede asfixiar a la Argentina".

El jueves, durante un discurso en el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de fomento de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Lula cruzó al FMI: "No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina con el FMI y como hacían con Brasil y otros países". "Gracias Lula, se los dije mil veces, pero tu palabra ayuda a que lo entiendan más", añadió Fernández en el acto en el CCK.