Reclamo por "aprietes": el duro comunicado del Círculo de Periodistas Parlamentarios

El Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) emitió un comunicado este miércoles y reclamó por "las recurrentes dificultades" a las que se enfrentan para poder "circular con libertad dentro del Honorable Senado de la Nación (HSN)". Alertaron en el documento que padecen "aprietes" y "hostigamiento".

Describieron que frecuentemente son "abordados por personal del área de Seguridad, que obstaculiza nuestro derecho a transitar libremente".

"Nos hemos tenido que enfrentar a actitudes persecutorias pocas veces vistas por parte de agentes de Seguridad que nos exigen informar hacia donde nos dirigimos, algo que resulta improcedente. No siendo suficiente con eso, luego nos siguen por los pasillos y nos impiden la circulación, con modos muchas veces intimidatorios, a pesar de que en todo momento portamos la credencial oficial, provista por el propio Congreso de la Nación, que nos habilita a transitar libremente", se indica en el duro comunicado.

Y continúa: "El problema se registra en el ingreso al HSN, sobre la calle Yrigoyen, y en el paso que conecta el HSN con el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados. Aunque también ha habido episodios en los distintos pasillos y salones. En uno de los casos más extremos que hemos relevado, un agente de Seguridad “escoltó” al periodista y a su camarógrafo hasta la oficina donde iban a realizar una nota, los esperó en la puerta y al finalizar los condujo hacia la salida.

En este sentido, contaron que se hicieron los correspondientes planteos a las autoridades del área de Comunicación, pero no solo no hallaron una solución, sino que las situaciones se intensificaron. Por todo lo nombrado, desde el CPP hicieron público el reclamo y piden que se adopten las medidas correspondientes para que los incidentes no se repitan.