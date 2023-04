Llegó el 12 de abril y comienza a definirse el futuro político de Mendoza

Este 12 de abril significa una fecha bisagra para la política mendocina. Concretamente, se trata del día límite para la constitución de frentes electorales de cara a los comicios provinciales, los cuales contarán con el debut de la Boleta Única, comenzarán el 11 de junio mediante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, luego, concluirán el 24 de septiembre con las generales.

Como es costumbre en el noble oficio de la rosca, las definiciones se estirarán hasta la última instancia ya que en muchos casos falta resolver cuestiones y las negociaciones podrían extenderse hasta las 23.59. Algunos espacios ya comunicaron varios de sus movimientos, mientras que otros aún juegan al misterio.

Lo que es una certeza es que existen cuatro frentes que competirán por la Gobernación, sumar legisladores y, a su vez, once intendencias, considerando que siete municipios optaron por desdoblar y tener un calendario electoral diferente.

Las fórmulas y los nombres se darán a conocer recién la otra semana, aunque en algunos ya se oficializaron precandidatos.

Cambia Mendoza

Hasta el momento, el frente oficialista tiene en sus filas a los siguientes partidos Unión Cívica Radical (UCR), PRO (que fue intervenido), Libres del Sur, Partido Socialista, Partido Federal, Encuentro Federal por el Desarrollo de Mendoza, Partido Fe, Partido Renovador Federal, Partido Demócrata Progresista Republicanos Unidos y Activá Mendoza.

El espacio sufrió dos coletazos en los últimos diez días. Primero, el alboroto causado por la salida de Omar De Marchi y su sector del PRO enfrentado con el radicalismo a través de la intervención firmada por el senador nacional Humberto Schiavoni. Segundo, la reciente determinación de la Coalición Cívica ARI de dejar de ser parte del frente y cruzarse a la vereda de De Marchi con el sello en mano.

Hasta ahora los precandidatos a gobernador lanzados oficialmente son Alfredo Cornejo y Luis Petri, ambos radicales que se medirán en las PASO.

Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Tadeo García Zalazar.

Frente Elegí

El ex Frente de Todos firmó para las elecciones municipales adelantadas con protagonismo del Partido Justicialista y con el apoyo de Encuentro Por la Democracia y la Equidad, Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido Solidario, Partido Intransigente, Partido de la Victoria, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina, Protectora Fuerza Política.

Resta saber si se Compromiso Federal, Proyecto Sur y el Partido Frente Renovador (el massismo) estarán dentro del armado provincial o no.

Gabriela Lizana, referente del massismo, sembró dudas días atrás y, en relación al interrogante sobre si el Frente Renovador presentará candidato propio para la Gobernación, indicó a MDZ: "Nosotros todavía no tenemos decidido eso. Nadie lo tiene decidido dentro del Frente Elegí o, si querés, entre los que no quieren ya ser más parte del Frente Elegí. No hay definiciones todavía".

En tanto, resta saber cuáles serán los movimientos de los intendentes Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) debido a que, si bien tienen candidatos a sucederlos en las intendencias desdobladas dentro del Frente Elegí, demostraron tener notorias diferencias con la forma de encarar las elecciones provinciales y el papel que juega La Cámpora en la toma de decisiones. Justamente, Proyecto Sur -en duda- es la bandería de los hermanos Félix en San Rafael.

Respecto a quienes apuntan a ser gobernadores, se destacan: por el PJ, el presidente del Instituto Nacional Vitivinícola (INV), Martín Hinojosa; el abogado Alfredo Guevara en representación de la organización La Base y, por último, Nicolás Guillén por el PTP. La situación podría cambiar y otros precandidatos podrían pasar a ser parte de esta lista. Martín Hinojosa, Marisa Uceda y Adolfo Bermejo.

El frente aún no bautizado de Omar De Marchi

Se baraja la posibilidad de que el nuevo frente que creará Omar De Marchi tras su ruidosa salida de Cambia Mendoza puede llamarse "Unión por los Mendocinos", lo cual será dado a conocer este miércoles. Mientras tanto -y a contrarreloj- el exintendente de Luján de Cuyo ultima detalles con aliados. Como fue mencionado, el primero oficial es la Coalición Cívica ARI y es inminente que sumen el Partido Libertario, Partido Demócrata, Unión Popular, San Carlos Progreso y Futuro y el Partido de los Jubilados.

Se encuentran en duda Compromiso Federal y Encuentro por Mendoza, este último liderado por el expresidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto. Flavia Manoni, referente de Compromiso Federal, explicó a MDZ: “Estamos evaluando a nivel partidario, hemos tenido algunas reuniones en especial para trabajar proyectos concretos".

Por otro lado, De Marchi admitió en numerosas entrevistas que mantiene diálogo fluído con sectores del PJ no camporistas, por lo cual no podría descartarse alguna sorpresa.

Omar De Marchi es, sin dudas, precandidato a gobernador. Sin embargo, el diputado provincial y exintendente de San Carlos Jorge Difonso lo es. Aún no existen precisiones en relación a qué hará Difonso. Si irá a una interna o si desistirá de su aspiración de llegar a Casa de Gobierno. Omar De Marchi todavía mantienen el misterio.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) ya comunicó que estará formado por el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, Podemos Con la Izquierda y Movimientos Socialista de los Trabajadores.

Si no existen cambios de último momento, para la gobernación competirán en las PASO los exsenadores provinciales Lautaro Jiménez (PTS) y Víctor Dávila (PO). Lautaro Jiménez es uno de los precandidatos del FIT. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

El Partido Verde va por su cuenta

Pese a las especulaciones acerca de una integración del Partido Verde al frente de De Marchi, esta idea fue descartada por las autoridades. Por ello, el espacio presidido por Emanuel Fugazzotto seguirá con su plan de presentar al exdiputado provincial Mario Vadillo como precandidato a gobernador.

"Ayer lo escuchaba a De Marchi decir que la Ley 7722 era un número nada más y para nosotros y gran parte de la ciudadanía mendocina es la ley que protege el agua y que los mendocinos salieron a defender en las calles. Nosotros como primer tema programático con cualquier fuerza política que quiera estar con nosotros tiene que respetar la Ley 7722", expresó Mario Vadillo al justificar el por qué le cerró la puerta a De Marchi. Mario Vadillo, del Partido Verde.

Y consideró que los frentes que se están armando para las próximas elecciones provinciales "son los mismos que hace 40 años vienen gobernando la provincia".

En este sentido, ratificó que el Partido Verde no inscribirá ningún frente con otra fuerza político para el próximo proceso electoral y que irá con el sello partidario a las urnas.

Movimiento de Acción Social Federal (Masfe)

El exsenador provincial Hector Bonarrico dejó de ser aliado del Gobierno provincial el año pasado y su partido Masfe (Movimiento Acción Social y Federal) decidió presentarse a las elecciones provincial, pero en soledad. “Iremos solos con Masfe”, confirmó a MDZ sin más el pastor evangélico.

Bonarrico rompió su relación política con Cambia Mendoza tras hacerse público que su fundación recibió un subsidio de 18 millones de pesos por parte del Estado provincial. Sus dichos desataron un escándalo político que terminó con denuncias judiciales -que fueron archivadas- y con Bonarrico fuera del oficialismo