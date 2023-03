Doble fecha: la especulación electoral para repetir candidatos

El calendario electoral de Mendoza está colapsado. Habrá al menos 6 instancias de votación entre instancias municipales, provinciales y nacionales. Incluso hasta habrá mecanismos distintos. Esa diversidad y redundancia afecta también al detrás de escena de la política, a la ingeniería electoral y las candidaturas. El calendario favorece la especulación y las negociaciones internas. Tanto, que podrá haber candidatos en varias instancias o nombres que esperen su turno, a cambio de resignación de candidaturas. El "plan canje" está abierto.

Hay tres instancias clave en Mendoza. Las elecciones departamentales adelantadas, las elecciones provinciales y las elecciones nacionales. Al estar intercaladas entre sí, muchos dirigentes políticos podrían saltar de una postulación a otra. Así, por ejemplo, si un precandidato a las PASO provinciales no tiene buen resultado, puede ser precandidato en las elecciones nacionales. Las elecciones provinciales son el 11 de junio. El 24 de ese mes vence el plazo para presentar candidatos en las primarias para seleccionar los candidatos a diputados nacionales. Muchos piensan que allí puede estar el "plan compensación" para algunos dirigentes díscolos que se mantengan dentro de los frentes, en particular Cambia Mendoza.

Las especulaciones están puestas en Luis Petri, por ejemplo. El exlegislador va a ser candidato a gobernador dentro del oficialismo, probablemente embanderado con el sector empresario que es parte del frente. Si no tiene un buen resultado, podría tener abierta la puerta para postularse al Congreso. Esa especulación es la que hace el "oficialismo del oficialismo". "La relación con Petri es muy buena", aseguran los cornejistas.

Enroque

El enroque no es nuevo en el ajedrez de Cambia Mendoza. Es lo que pasó en 2019 con Omar De Marchi, que fue precandidato a gobernador y luego diputado nacional. Justamente De Marchi deja su mandato este año y el espacio que ocupó el PRO dentro del oficialismo aún está abierto. Los otros que dejan la banca en ese sector son Jimena Latorre, y Lisandro Nieri. Ambos son ultracornejistas y son número puesto en su potencial equipo de gobierno.

En el "ex" Frente de Todos, la situación es más tensa porque hay menos "para repartir". Incluso para muchos son más importantes los cargos en el Congreso que la postulación al sillón de San Martín, para lo cual el peronismo se ve con pocas chances. La Cámpora es quien tiene un ojo puesto en esas listas. Por eso prefieren que haya un intendente como candidato a gobernador y tener para sí el primer lugar en la lista de diputados nacionales, que se decide en junio y se vota en agosto y octubre. Justamente deja su banca Marisa Uceda, la diputada nacional más fiel a Anabel Fernández Sagasti. El otro que deja su banca es Eber Plaza, un legislador que tiene bajo perfil pero pone incómodos a todos porque tiene serios problemas judiciales en el Valle de Uco (acaban de dictar una orden de restricción de acercamiento a un familiar por un caso de violencia).

Pero no están solos. Los intendentes no camporistas del PJ también ponen el ojo; sobre todo porque no pueden reelegirse. Salvo Martín Aveiro, el resto tiene aspiraciones propias o para algún allegado. Nuevamente hay muchos deseos para pocos espacios. Los resultados en las dos instancias electorales puede pesar, más allá del poder de negociación interno. No es lo mismo que mantengan los departamentos y luego perder con la misma holgura en las PASO provinciales.

Las fechas intercaladas son importantes. El 11 de marzo vence el plazo para oficializar los precandidatos en las elecciones departamentales desdobladas, que son el 30 de abril. Pero el 24 de abril es el último día para presentar listas en las elecciones PASO provinciales, que son el 11 de junio. Ese es el día clave para definir el esquema político del resto de año. El 24 de junio vence el plazo para los precandidatos a diputados nacionales que se elegirán en agosto y octubre.