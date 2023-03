Cristina Kirchner, Juan Grabois y Javier Milei: el ácido análisis político de Andrés Calamaro

El referente del rock argentino Andrés Calamaro brindó una entrevista a Jorge Lanata, a través de Radio Mitre, en la cual habló de la coyuntura política del país, en miras de las elecciones 2023. Allí, hizo mención a la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el dirigente social y precandidato a presidente Juan Grabois y el fenómeno ocasionado por el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Los argentinos vivos somos escépticos. observamos que la política no ha servido en nuestro país. Es más deuda y más pobreza", dijo el cantante. "Llevo unos meses viviendo en Buenos Aires. Así como en diciembre se habló de fútbol, en enero de los rugbiers -una crónica policial- y después se fue para el lado político. Empieza el año electoral y vale la pena sentarse a leer el diario (...) Fui comunista, soy progresista. Nunca voté al peronismo ni a radicales”, aseveró y, en un tramo del reportaje, sostuvo: “Fui comunista, soy progresista”.

También recordó que su padre en 1983 formó parte de "la lista de Diputados del desarrollismo, con el padre de Horacio Rodríguez Larreta”.

Calamaro sorprendió días atrás al publicar una foto junto a Juan Grabois. Tras el encuentro que causó revuelo, esgrimió: “Es un gran cancelado y ya nos habíamos reunido en casa. Personas como Juan Grabois se reúnen a hablar con muchos sectores todo el tiempo y muchísimo más que yo. Tengo el privilegio de sentarme en mesas chicas. Grabois me escribió para mostrarme cómo cantaba mis canciones en el piano. Creo que Media Verónica. Quedamos en encontrarnos a conversar en un bar (...) No tengo decidido el voto, Voy a apoyar a Juan Grabois. No me consta que lo vaya a votar“.

En tanto, comentó que en España lo tildan de “ácrata de derechas por ver corridas de toros” y por "no considerar legítimo pagar tantos impuestos a la ganancia, al trabajador o a una profesión independiente”.

Sobre la figura de Javier Milei y cómo será su performance en las elecciones de este año, Calamaro opinó: "A Milei lo va a votar el 20% y probablemente sea la tercera fuerza. Va a romper el bipartidismo. Yo personalmente no sé mucho de él y su aparato. Aparentemente podría ser un aliado en la segunda vuelta para negociar o permitirle ganar en primera vuelta a los peronistas más optimista. Eso es lo que yo escucho".

Por otro lado, sobre Cristina Fernández de Kirchner acotó que "Cristina es la fusión del átomo peronista: es la lealtad y la traición. Para que haya vida peronista en este país, y esa virtud es innegable, tienen que alinearse detrás de un líder"

A modo de conclusión, subrayó: "Espero que nuestro destino sea lo menos trágico posible en este año que va a terminar con un nuevo presidente de la democracia y un siguiente año complicado".