La estrategia de los intendentes del PJ que sorprendió a La Cámpora

Aún resta que el intendente de San Rafael Emir Félix (PJ) anuncie públicamente que su hermano Omar, exjefe comunal y actual diputado provincial, será su precandidato para la sucesión y que el intendente de Lavalle, Roberto Righi, decida quién será su postulante, en medio de reacomodamientos internos en su sector. Pero no tienen mucho tiempo: este sábado vence el plazo dispuesto por la Justicia electoral para la presentación de listas de precandidatos para las elecciones anticipadas de las 6 comunas administradas por el PJ y San Carlos (Unión Popular). Para esto, desde el Sur plantean arrancar la carrera electoral con una foto “común” con todos los candidatos del peronismo. Ese planteo sorprendió al kirchnerismo, conformado por Unidad Ciudadana y La Cámpora. “Esperemos que después vayan a la foto”, ironizaron desde ese espacio en medio de las disputas que existen en el partido.

Que Omar Félix será el candidato a intendente de San Rafael por el oficialismo que gobierna hace 20 años, es un secreto a voces. De hecho, en las últimas semanas ha comenzado a acompañar a su hermano en los actos institucionales. Sin embargo aún no ha sido anunciado aunque no se descarta que esto ocurra en las próximas horas. “Nos gustaría sacarnos una foto todos los candidatos del PJ ”dijeron desde el sector de los intendentes no kirchenristas de cara a los comicios. Sería una foto de la “unidad”- los jefes comunales resaltan las comillas- pero no la descartan.

Victoria Tolosa Paz, Miguel Ronco, Roberto Righi y Emir Félix.

Ya se pusieron de acuerdo, pese a las fricciones, en dos cuestiones clave: adelantaron todos juntos los comicios y cambiaron el nombre el Frente con el que se presentarán. Ya no será Frente de Todos, sino que se llamará Frente Elegí, el mismo sello escogido para las elecciones ejecutivas del 2019. Claro que Elegí es sólo la palabra común ya que en las diferentes comunas la expresión varía, de acuerdo a las alianzas con otras fuerzas departamentales hechas.

Santa Rosa, La Paz, que son los municipios kirchernistas que van por la reelección de sus respectivos jefes comunales; Tunuyán – que está en el medio de los sectores y lleva como precandidato a concejal en el primer término al actual jefe comunal Martín Aveiro; Maipú, que va por la reelección Matías Stevanato y no es k; Lavalle que tiene que elegir quién será el precandidato de Righi y San Rafael tienen elecciones primarias (donde se eligen candidatos que pasarán a las generales) el 30 de abril y generales el 3 de septiembre. Es decir, las primarias son más de un mes y medio antes que las elecciones provinciales y las de los restantes departamentos (a excepción de San Carlos que también desdobló) cuya PASO son el 11 de junio.

En ese marco, buscan una fotografía que haga que esta decisión de adelantar los comicios para cuidar sus territorios, sea una bandera común en el PJ que podría salir muy bien: las encuestas-hechas por peronistas y radicales- aseguran que ganarán los departamentos que apuntan a retener. Claro que antes de esta fecha pasará mucha agua debajo del puente: los intendentes deberán sortear esta semana la posibilidad de que se presenten otras listas dentro del Frente Elegí para enfrentarlos en internas. Además, hasta el 22 de abril, 7 días antes de las PASO municipales, hay tiempo en la Justicia Electoral para presentar listas de candidatos a gobernador. El kirchnerismo pretende que sea un intendente sin reelección (como Félix o Aveiro) sea el postulante. Pero tiempo al tiempo. Ninguna de esas decisiones se tomarán por ahora.