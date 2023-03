Lejos de Javier Milei, nace un nuevo espacio liberal más moderado

Con vistas a las elecciones de octubre, siguen apareciendo espacios que buscan competir por fuera de los partidos tradicionales. Este jueves, en el Club Alemán del microcentro porteño, se presentó una nueva alianza dentro del arco liberal. Se trata del partido DEMOS, conducido por Nazareno Etchepare quien estuvo acompañado por dirigentes de la provincia de Buenos Aires y de CABA.

El mismo se encuentra formado por una confederación de partidos pequeños que participan de la alianza, pero no tienen una voz nacional. En muchos casos se trata de partidos del interior del país con fuerte raigambre liberal.

Después de varios meses de negociación, lograron constituirse como una opción electoral en los próximos comicios. Junto al candidato a presidente del espacio, estuvieron referentes como María Astuena, Jorge Lago, Adrián Arena y Alberto Suárez de San Martín, quienes encabezaron el evento.

“Nos presentamos a la campaña electoral con un proyecto elaborado en base a la problemática que padecemos los argentinos, pensado por dirigentes que están en toda la geografía del país. Tenemos una idea clara: tener una voz que suene con fuerza, con una mirada puesta en el mundo libre, que se aparte del alineamiento a dictaduras y liderazgos populistas que solo generan pobreza y marginalidad", aseguran.

Así vamos a colaborar para que nuestro país resurja, recupere valores y cumpla el anhelo de nuestro pueblo: vivir sin sobresaltos y en paz", expreso Etchepare.

El acto contó con la presencia de 170 asistentes, entre los que se encontraban dirigentes y militantes de ambos distritos.

"Somos muchos los convencidos de que la oposición no supo hacerse cargo. Por eso somos responsables de aportar una alternativa política que ofrezca un proyecto de desarrollo para el país con vínculos estrechos con las potencias de occidente, quienes al fin y al cabo son quienes aportan soluciones para salir de cada crisis en la que nos metieron los anteriores gobiernos", amplió el candidato a presidente.

Este armado busca juntar a muchos partiditos chicos y figuras provinciales para hacerle fuerza al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio.

En muchos casos son liberales (moderados) que en las provincias son competidores de las ideas y formas de Javier Milei, de quien se diferencian rotundamente expresando que “no es una cuestión de vedetismo político o locura momentánea; esto es un proyecto de gobierno a corto, mediano y largo plazo. Sin alaridos ni gritos y con propuestas concretas".

Para finalizar, Etchepare manifestó enérgicamente “no hemos tomado una decisión definitiva con respecto a las alianzas y no me he reunido con Fernando Burlando, como se comenta por algunos despachos”, concluyó.