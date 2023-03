Rodolfo Suarez criticó al Gobierno nacional y anunció la creación de una nueva empresa estatal

Una vez más el gobernador Rodolfo Suarez volvió a hacer gala del "Modo Mendoza" y esta vez fue en el marco de su participación en el foro del Consejo Empresario Mendocino. Allí, el mandatario anunció la creación de la empresa estatal Impulsa Mendoza S.A y cargó contra el gobierno de Alberto Fernández por el "vergonzoso destrato a la provincia con Portezuelo del Viento".

El gobernador destacó la dinámica de trabajo coordinado que se ha conseguido en Mendoza entre el sector privado y el Estado y puso como ejemplo el emprendimiento Potasio Río Colorado.

"Aprovechando el trabajo en Potasio Río Colorado, quiero anunciarles que hemos creado Impulsa Mendoza SA para un desarrollo sustentable e inclusivo mediante transformación de recursos naturales en forma prudente convirtiendo a Mendoza en un eslabón clave para la transición energética", expresó.

El gobernador @rodysuarez ya está presente junto a nuestro presidente Eduardo Pulenta para el 4to Foro de Inversiones & Negocios.



A su lado, se encuentra el candidato a gobernador por la Provincia de Mendoza @alfredocornejo.



¡Todo listo para el comienzo! pic.twitter.com/tXm9Pg465c — Consejo Empresario Mendocino (@cem_mendoza) March 3, 2023

Sobre Impulsa Mendoza no dio mayores detalles pero dijo que tiene por objetivo "poner en valor los recursos naturales con pleno respeto del ambiente dentro del marco legal vigente". "Buscamos movilizar al sector privado a una plataforma de certezas. Impulsa Mendoza estará capitalizada por activos no estratégicos de PRC. No se ha gastado ni gastará un solo peso de nuestro erario en su funcionamiento", esgrimió el mandatario. "Es una herramienta innovadora y novedosa para darle al inversor privado un apoyo para dar ese primer paso", manifestó.

Suarez reiteró que está convencido de que el sistema de producción actual no es suficiente para los mendocinos y hay que seguir apostando por ampliar la matriz productiva. "No hay posibilidades de progreso colectivo ni creación de empleo sin inversión por eso la provincia está enfocada en crear condiciones diferenciales para promover un clima de negocios. Mediante la construcción de un nuevo Estado, austero, inteligente, previsible. Un Estado que sirva para agilizar en vez de obstaculizar, incentiva un lugar de condicionar", remarcó destacando el éxito de programas como Mendoza Activa o Enlazados.

Noticias Relacionadas Potasio Río Colorado: las tres ofertas privadas que analiza el Gobierno mendocino

Por un lado afirmó que la disminución del gasto público ha permitido llevar adelante una política de reducción de impuestos provinciales. Por el otro reforzó la apuesta por el petróleo, minería y energía. "Hemos avanzado decididamente en la realización de El Baqueano que es la última opción que nos queda para ganar tiempo luego del vergonzoso destrato del gobierno nacional con Portezuelo del Viento. Hemos concluido estudios básicos y esperamos tener los permisos para iniciar el proceso licitatorio a la brevedad", anticipó dejando claro el plan que heredará el próximo gobierno para construir otros diques con las regalías que deje el Baqueano.

En cuanto a la minería, celebró que avance la etapa de exploración de Cerro Amarillo y se mostró ilusionado con que Hierro Indio tenga el potencial necesario para que la provincia genere el 30% del hierro que hoy se importa en el país.

Estamos empeñados en buscar nuevas alternativa para el desarrollo. Día tras día Mendoza está yendo a un modelo de provincia inteligente. Es entendible el agotamiento que se vive por problemas de origen nacional. Mendoza tiene un estilo, un modo propio para gestionar la política y la economía. Es modo Mendoza está basado en un conjunto de valores de la sociedad", marcó.