País generoso: el fútbol nos recuerda que la guerra narco es peligrosa 

Si alguien dudaba del poder que tiene el fútbol en este país, solamente tiene que reflexionar lo que sucedió un 1° de marzo de 2023 en Rosario, provincia de Santa Fe. La familia real del fútbol mundial, que viste atuendos de colores celeste y blanco, fue atacada a balazos por un enemigo impensado: el narco. Cataratas de titulares, repercusión mundial, fotos y más fotos, declaraciones, preocupación de este y aquel político, indignación de ese y esta periodista, más fotos, más indignación, más titulares.

Quizás me falle la memoria, pero no recuerdo tanta dedicación en simultáneo y de tantos actores sociales al tema del narcotráfico y sus atroces consecuencias en una de las ciudades más importantes de nuestro país. Cuesta creer que la familia real, los Messi, aquella familia a la que el pueblo le confió su corazón, haya sufrido un ataque narco. Y la repercusión mediática era esperable. También la reacción social, política y lo que se habló en cada grupo de amigos, familia y oficina.

Sin embargo, quiero levantar la voz por los casi 300 muertos del año 2022 que hubo en Rosario. Quiero levantar la voz porque en enero del 2023 los muertos por la violencia narco fueron superiores a cualquier otro tipo de muertes violentas. Y los pedidos de ayuda para combatir el narcotráfico llegan uno tras otro, día tras día. Y la pelota va y viene. Que el gobierno nacional, que el gobierno provincial, que este diputado, que este ministro, que aquella funcionaria. ¡Basta! No soy un soñador; entiendo que no vendrá una nave del espacio y con un rayo láser nos cubrirá de amor y paz. Simplemente pido y exijo como ciudadano una respuesta, un plan, una coherencia operativa en finalizar con semejante flagelo.

No quiero escuchar que en una ciudad de mi país "nos ganó el narcotráfico". Quiero escuchar las voces de la solución: moderada, radical, gradualista o como la entiendan los expertos. Necesito ver que los números del crimen se reducen. Rosario lo merece. No es un problema de una ciudad, no es un problema de los rosarinos. Es un problema argentino y federal. La República también está en juego. Honremos más de 200 años de independencia y de generaciones que soñaron para que en nuestro suelo haya justicia; y que la justicia traiga paz.

La justicia no puede ser acomodaticia, y mucho menos ser un sueño utópico. La justicia es también acción. Acción en serio. No queremos reacciones mediáticas ante sucesos extraordinarios como el ataque a un supermercado de la familia Roccuzzo. Queremos acciones inmediatas y mediatas por los ataques que vendrán a personas que tienen el derecho a vivir. El fútbol no puede ni debe imponer la agenda del "combate al narcotráfico" para la política y las personas en la Argentina; no me entra en la cabeza. Esa agenda la tiene que imponer el día a día invivible de decenas de miles de rosarinos que se encuentran en un callejón casi sin salida.