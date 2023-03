Las dos fotos vendimiales que la UCR cree clave para su futuro electoral

La presencia en Mendoza este jueves del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta dejó para el radicalismo una gran definición. El precandidato a presidente no apoyará a Omar De Marchi como precandidato a gobernador si se va del Frente Cambia Mendoza e impulsará su ida del PRO junto a la presidenta de la fuerza a nivel nacional Patricia Bullrich, quien desde este viernes estará en Mendoza para participar de los eventos de la Vendimia. Pero además, lejos de las especulaciones que apuntaban a que exdiputado Luis Petri pudiera competir por afuera para gobernador, el radical se mostró en fotos con dirigentes de su partido y se prepara para la competencia en las primarias junto al postulante a la gobernación del oficialismo gobernante: el radical Alfredo Cornejo.

Para los radicales, De Marchi tiene “las horas contadas” dentro del Frente Cambia Mendoza y por lo tanto del PRO. Le achacan estirar en vano los tiempos para decir públicamente algo que ya sostiene en privado: que dejará la alianza gobernante y que no irá a una PASO contra Cornejo sino que competirá por afuera. Larreta, ya en carrera por la presidencia de la Nación, estuvo ayer para intentar encolumnarlo, teniendo en cuenta que hasta hace unos pocos meses el mendocino fue su jefe de campaña pero todo indica que no logrará que se quede. Para la estrategia de De Marchi, el respaldo de Larreta, en unas elecciones anticipadas para la gobernación, no es crucial. Por lo tanto, ya habría desistido de esa negociación y estaría dispuesto a avanzar sin su respaldo y lejos del PRO. En ese caso, Larreta y Bullrich tomarían juntos la decisión de pedirle el sello del PRO a De Marchi para que se vaya a otro frente sin el nombre del partido y sin el aval de la dirigencia nacional.

Los radicales creen que la semana próxima será clave. Que pese a que De Marchi y sus dirigentes aseguran que no hay premura, y que tienen hasta el 22 de abril para definir (es la fecha límite que la Justicia electoral establece para presentar frentes para la elección provincial cuya primaria será el 11 de junio), en los próximos días Larreta tendrá una respuesta. Bullrich en tanto, ya anticipó que está dispuesta a sacarle el sello del PRO a De Marchi si compite por afuera de Cambia Mendoza, porque eso complica la estrategia de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

Pero por otro lado, otro actor ha comenzado a jugar un rol clave. Petri, quien está en carrera por la gobernación, jugará por dentro de Cambia Mendoza y se acerca a los empresarios que conforman el frente desde el 2021. Es decir que hay posibilidades de que sea el candidato de ese grupo en una PASO (primaria, abierta, simultánea y obligatoria) contra Cornejo. Había rumores que apuntaban a que había sido tentado para irse por afuera y enfrentar incluso a De Marchi en la primaria en otra alianza partidaria. Pero Petri se mantiene firme dentro del radicalismo y por lo tanto, de Cambia Mendoza. Hay radicales que creen que como Cornejo ganará esa disputa electoral, Petri podría intentar competir luego por otro cargo nacional como lo hizo De Marchi en 2019. Pero para esos comicios y en medio del entramado que son las internas políticas locales en este 2023, falta muchísima agua por correr.