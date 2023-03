La noche porteña de Jorge Macri con Roberto García Moritán y Yamil Santoro

El referente de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, lanzó el proyecto "Nosotros Hacemos" en la Sociedad Científica Argentina (Av. Santa Fe al 1145), se colmó de interesados en la propuesta y de personajes políticos de trascendencia. Acompañaron la iniciativa el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el legislador de RU, Roberto García Moritán.

El calor y los trajes. La gente comenzó a poblar la sala de entrada del edificio y a socializar mediante café y medialunas a las 18 horas. La infraestructura de la Sociedad Científica lució en excelente estado y se destacó la magnitud de las escaleras antiguas que posee.

Yamil Santoro cargó con un traje y zapatos negros. Saludó uno por uno a los integrantes de su público y luego indicó el traslado de la gente hacia el tercer piso. A las 18:30 horas comenzó el discurso introductorio.

El referente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, exponiendo en la Sociedad Científica Argentina.

El abogado arrancó la oratoria agradeciendo las presencias y aclarando que no vino a hablar de él. "Quería que conozcan a muchas personas que hace mucho tiempo están haciendo cosas interesantes para transformar la República Argentina", destacó.

"Nosotros Hacemos es algo distinto en la política argentina. Se trata de una organización que nuclea iniciativas que son independientes entre sí. Acciones sociales, políticas y culturales. Nos une una visión compartida y quiero dejar algo en claro: no es una iniciativa política partidaria, no es una línea interna partidaria", aclaró Santoro.

El magistrado en Políticas Públicas lo definió como una "organización que trasciende sus componentes". Hay casos en los que son líderes, asesores y miembros. Se trata de una invitación a participar de la solución de problemas públicos.

Quiénes integran Nosotros Hacemos

Sala llena y una biblioteca espléndida. Cinco aire acondicionados y el busto del expresidente Domingo Faustino Sarmiento en el escenario. A Santoro le siguieron los principales involucrados en Nosotros Hacemos.

Mara Furman, licenciada en Economía y magistrada en Marketing político, destacó que "la pandemia me hizo pensar en mi lugar en la sociedad para cambiar problemas. Al principio no me sentí identificada con ningún espacio y después conocí a Republicanos Unidos. Era mi momento de hacer. Ahora formamos una unidad que potencia equipos eficientes". Sociedad Científica Argentina.

Federico Picasso, psicólogo laboral, aludió a que se debe "dar un enfoque desde lo humano para que cada equipo tenga un abordaje con el liderazgo y lo que es concretar y formar equipos". El director de soporte operativo, Antonio Fratamico, mencionó su presidencia en la Fundación Apolo como una experiencia determinante para operar.

El abogado Ramiro Pirilo nombró la intención de hacer impacto genuino en la Ciudad de Buenos Aires a través de un lugar independiente de la política. "Descubrimos un organismo olvidado, previsto en la Constitución de la ciudad con iniciativa legislativa, autonomía y repleto de profesionales: el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires (COPE). Es responsable de proponer planes, leyes y recomendaciones. Soluciones. Es el puente gris de la sociedad civil con los poderes del Estado", señaló el vicepresidente de RU en CABA.

El apoyo de Jorge Macri y Roberto García Moritán

Jorge Macri llegó al establecimiento a las 19:11 horas y se dio un abrazo con Roberto García Moritán. El funcionario luego se sentó y escuchó al Doctor en Historia, Ricardo López Göttig, hablar del convenio entre la Sociedad Científica Argentina y la Fundación Apolo.

La exposición la continuaron el gerente de Fundación Apolo, Juan Otegui, la mutual de Bartenders y Afines, Rosario Cisneros, Leandro Báez, Tomás peña y Javier Romano. El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El ministro de Gobierno porteño dialogó con MDZ sobre el lanzamiento de Nosotros Hacemos. "Somos aliados en esta mirada de país que queremos construir. Siempre me resultó interesante escuchar otras miradas y valoro mucho lo que se está haciendo desde Republicanos Unidos. Valoro mucho su tarea legislativa y el rol ejecutivo que tiene Yamil Santoro. Tengo buena relación con Yamil y Roberto así que me pareció normal venir a saludar", expresó.

Respecto a la las ideas liberales en juego, Macri destacó: "Sin ninguna duda necesitamos un Estado que deje de asfixiar al privado. Lo más importante que tiene la Ciudad de Buenos Aires no es el Gobierno, sino el privado. Tenemos que simplificarle la vida al que emprende".

"No sólo con los impuestos que hay que bajarlos que es un camino que tiene que retomar el próximo Gobierno nacional. Es un camino que comenzó Mauricio y quedó trunco porque muchas provincias dieron un paso atrás con el pacto fiscal. La Ciudad tiene que ser un faro en ese sentido. Si no lo hacemos acá, es complicado que se haga en otros lados", sentenció. El legislador de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán.

Roberto García Moritán habló con MDZ y destacó: "Nosotros Hacemos es gestión pura. Es inteligencia y eficiencia. Es una buena optimización de los recursos y trata de resolver de una forma excelente los problemas concretos. Me es muy útil en la campaña y para cualquier disposición política. Es cuestión de buscar resultados".

El legislador liberal atraviesa momentos determinantes para la candidatura de la Ciudad de Buenos Aires. Todo depende de la decisión del líder de RU, Ricardo López Murphy, que ayer no estuvo presente y cuenta con una delicada situación familiar que lo podría dejar afuera de la contienda electoral.

Una fuente cercana al partido le indicó a este medio que midieron números en CABA. La información es que López Murphy y García Moritán tienen los mismos porcentajes de piso (lo votaría) y techo. En la imagen se da algo similar: ambos quedan en el diferencial positivo en torno al 8%.