La condición de La Cámpora a los intendentes no kirchneristas

El Frente de Todos en Mendoza, encabezado por el PJ, pasó a llamarse Frente Elegí y así se presentarán en la boleta única para las elecciones anticipadas de las 6 comunas que gobiernan y San Carlos. Ahora, se abre un nuevo periodo: hasta el 11 de marzo hay tiempo para presentar listas de candidatos para esos comicios y todo apunta que los jefes comunales no kirchneristas no tendrán interna a excepción de que no abran el juego en los listados de concejales al kirchnerismo que conforman La Cámpora y Unidad Ciudadana.

Después de muchos días de deliberaciones, casi cerca del cierre del plazo previsto por la Justicia Electoral, los 6 intendentes peronistas se pusieron de acuerdo y se presentarán en las elecciones que decidieron anticipar como Frente Elegí, un nombre que usaron en las elecciones del 2019 y por lo tanto ya no serán Frente de Todos. Pero ahora, cada intendente deberá armar sus listas de precandidatos a concejales y llevarlas a la Justicia electoral. Pero los no kirchneristas como Emir Félix de San Rafael (quien ya cumplió los dos mandatos seguidos que le permite la ley y por lo tanto llevará de precandidato a intendente a su hermano Omar, el ex jefe comunal), Roberto Righi de Lavalle (que se estima esta semana defina quién será su precandidato) y Matías Stevanato (Maipú, quien va por la reelección) esperan no tener competencia en las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), pero desde el sector kirchnerista les advertirán que podrían llegar a contar con rivales si es que en los listados para el Concejo Deliberante no les dan lugares entrables en las listas.

No se trata de una advertencia en el aire. Ha habido fuertes disputas entre estos espacios en los últimos meses. En San Rafael, por ejemplo, el concejal de La Cámpora Nadir Yasuff ha hecho públicas sus diferencias con la gestión de Félix, cuestionando principalmente el vínculo del municipio con los empleados municipales. De hecho, desde su entorno aseguraron que estaba dispuesto a ir a una PASO y competir contra Félix. De acuerdo a las encuestas, no le ganaría, pero le restaría votos. En Lavalle, se lanzaron varios precandidatos a intendente el año pasado, entre ellos Raúl Villegas, titular del PAMI local, quien manifestó sus intenciones de competir en una primaria contra el elegido de Righi. Maipú, en tanto, sufrió en octubre pasado la renuncia de la presidenta del bloque oficialista en el Concejo Deliberante quien pertenece a Unidad Ciudadana.

Ahora, el PJ apunta a un clima de paz, en especial porque aseguran, quieren aprovechar la tensión que existe en el frente oficialista Cambia Mendoza por la fuerte posibilidad de que el precandidato a gobernador del PRO Omar De Marchi deje esa alianza y compita por afuera en las elecciones provinciales. Ante ese escenario de tres fuerzas, estiman que podrían verse favorecidos. Pero claro está que los próximos 9 días serán de feroces negociaciones para evitar la competencia real en las primarias ya que a los intendentes les conviene asegurarse los territorios sin internas. De esta manera el triunfo electoral será un hecho, de acuerdo los resultados de las encuestas.