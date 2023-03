Intendentes radicales de Córdoba presionan a De Loredo y a Juez para que definan candidaturas

Tras un encuentro del Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical realizado este jueves en Córdoba y que tuvo al diputado nacional Rodrigo De Loredo y con el senador Luis Juez como principales oradores, los dirigentes radicales les solicitaron una urgente definición en torno a la fórmula electoral para gobernador y vice.

El principal motivo es que el oficialismo inició la campaña y el recorrido territorial desde hace meses con un fuerte protagonismo del intendente capitalino Martín Llaryora (Hacemos por Córdoba). Además, trascendió que es inminente el lanzamiento de una coalición que incluirá a otras fuerzas políticas tal como sucedió con el oficialismo. Y dentro de ese espacio, ya se encolumnaron algunos intendentes y jefes comunales radicales que se desprendieron de Juntos por el Cambio.

Si bien los legisladores nacionales vienen pidiendo paciencia puertas adentro para continuar las negociaciones sobre cuál de los dos postulantes irá como candidato a gobernador y cuál a intendente de Córdoba Capital, el principal argumento puertas afuera es que el gobernador Juan Schiaretti aún no anunció la fecha de los comicios provinciales.

“Mostraremos nuestras cartas cuando tengamos el calendario electoral en la mano”, señalan fuentes de Juntos por el Cambio a los medios. Sin embargo, para los integrantes del Foro urge tener definiciones y asegurar la unidad del espacio.

No se rompe

“Juntos por el Cambio no se rompe”, aseguraron Juez y De Loredo ante más de 70 intendentes y jefes comunales cordobeses. “Se mantiene la unidad y van a seguir codo a codo recorriendo la provincia y trabajando juntos para ganar las próximas elecciones”, agregaron.

“Quieren romper nuestra unidad y no lo van a lograr. Estamos antes una oportunidad de grandes chances de terminar con estas campañas de cemento. Córdoba y su gente no admite la perpetuidad. Nuestros hijos merecen todo nuestro esfuerzo para lograr el cambio” , aseguró Juez en referencia a la imposibilidad de Schiaretti a aspirar a la re-reelección, delegando en Llaryora la candidatura oficialista.



A su turno, Rodrigo de Loredo expresó: “Vamos a ir todos juntos, no nos van a dividir. Además, vamos a recuperar muchos municipios, esta sala nos va a quedar chica. Nuestros intendentes son los que cuentan con sobrada experiencia en gestión y van a formar parte del gobierno. Vamos a gobernar con los mejores”.



Y continuó: “La provincia atraviesa momentos difíciles con muchas falencias. En cada lugar que vamos lo notamos. No hay que subestimar a la gente, se percibe un fin de ciclo y nosotros estamos capacitados para gobernar”

Mensaje hacia dentro y hacia afuera

Los intendentes y jefes comunales adheridos al Foro de Intendentes Radicales, presidido por Oscar Saliba (Huinca Renancó), recibieron por mensaje que la participación que tengan en la campaña de JxC será central para difundir las propuestas en el territorio provincial y formar parte del armado electoral. “Ellos van a ser los principales funcionarios en nuestra gestión y los legisladores que nos representen en la Unicameral”, prometieron los legisladores federales.

Palpitando el clima político, De Loredo enfatizó: “A los que prenden velas para que nos dividamos, sepan que no existe posibilidad alguna de que eso ocurra. Todos en la coalición tenemos en claro el camino y la estrategia, unidos es cómo vamos a volver a gobernar Córdoba”. Los intendentes defendieron la unidad de Juntos.

Sin dudas, sus palabras fueron dirigidas a la intendenta de Estación Juárez Celman, Miryam Prunotto, que encabeza el armado de un espacio con dirigentes radicales disconformes con la forma en que las autoridades partidarias cierran las candidaturas entre las figuras más mediáticas.

“Prepárense para lo que se viene: la campaña más contundente y disruptiva que jamás se ha visto ni en Córdoba ni en el país; y el 2023 nos va encontrar gobernando la provincia y más municipios que los 119 que hoy gobernamos. El peronismo va a perder muchos de sus gobiernos locales, estamos advirtiendo su preocupación a partir de su campaña infernal que satura y agobia”, aseguró De Loredo.

Finalmente, anticipó: “Vamos a hacer una encuesta y en cada lugar los candidatos serán los más competitivos electoralmente para ganar. Sabemos que los plazos se acortan, pero no podemos descartar nada, acá nos jugamos a ganar la provincia y muchos municipios que estamos seguros vamos a recuperar, por eso hay que ser inteligentes”.