Insólito: Alberto Fernández aseguró que el apagón fue un "sabotaje"

El presidente Alberto Fernández sostuvo este viernes que no tiene dudas de que el apagón que el miércoles pasado afectó a gran parte del país se originó a causa de "un sabotaje".



"Terminó mi discurso (en la Asamblea Legislativa) y a las tres horas apareció un incendio que dejó sin luz a un montón de gente. Yo no tengo dudas de que eso fue un sabotaje. Lo único que estaba incendiado era el campo debajo de esa torre. No tengo ninguna duda", declaró en una entrevista con C5N.

"Quiero llamar la atencion sobre un punto: terminó mi discurso y a las 3hs apareció un extraño incendio que dejó sin luz a la gente, eso fue un sabotaje y algo preparado". El presidente Alberto Fernández.





"El sabotaje tuvo como propósito cambiar el eje. Gracias a Dios pudimos reaccionar bastante rápido pero todas esas cosas dejan secuelas. Edesur ya tiene una historia larga de incumplir", dijo.

Este miércoles un corte masivo de electricidad se produjo en gran parte del país desde las 15:59, tras "varias fallas en el sistema interconectado" como consecuencia de que un incendio de campo "perturbó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con General Rodríguez".



A las 19:50, la empresa Transener declaró el "fin del riesgo" por el corte masivo y precisó que a las 19:04 quedó normalizada la red en toda la provincia de Buenos Aires; a las 19:30 el servicio se restableció en el área Centro del país; a las 19:39 Cuyo ya estaba sin cortes; y a las 20, el Noroeste quedó normalizado.