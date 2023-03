Conflicto mapuche: fuerte respuesta de Miguel Ángel Pichetto tras la denuncia en su contra

Comunidades indígenas, junto a organizaciones afrodescendientes, migrantes y de la diversidad presentaron hoy en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) una denuncia colectiva contra el auditor general Miguel Ángel Pichetto, acusándolo de promover una "campaña racista, discriminadora y negacionista" contra la comunidad mapuche y los pueblos originarios. Ante esto, el precandidato a presidente de Encuentro Federal Republicano (ERF) aseveró a MDZ: "La denuncia es para tratar de censurarme, limitarme el ejercicio de opinión y mostrarme como un 'chauvinista', que es exceso de patriotismo. Y yo creo que la Argentina necesita la reivindicación de la patria, así que no me ofende esa calificación".

El escrito, que cuenta con más de 220 firmas de personas y comunidades indígenas, colectivos sociales y de Derechos Humanos y personalidades académicas y artistas, fue presentada en la sede del Inadi, en la Ciudad de Buenos Aires, por integrantes de los pueblos mapuche, charrúa, quechua y afrodescendientes, en nombre del Encuentro Plurinacional de Argentina.

Pichetto, actual miembro de la Auditoría General de la Nación, declaró el 22 de febrero último que "el pueblo mapuche es invasor" y que "por suerte apareció (Julio Argentino) Roca e hizo la campaña al desierto". "El pueblo mapuche es un pueblo invasor, no es originario de la Argentina, es originario de Chile. En Argentina por suerte apareció Roca y la Patagonia es argentina por Roca", llegó a decir en el marco de una entrevista concedida a la Radio Urbana Play.

Los denunciantes señalan en el documento que estos discursos de odio racial los "pone de frente a una situación paradigmática en Argentina justamente al cumplirse 40 años de recuperación de la Democracia, por eso es indispensable que las referencias políticas de nuestro país tengan formación real en Derechos de los Pueblos Indígenas y así evitar estas situaciones". Se basan, según fue indicado, en la Ley 23.592, contra actos de discriminación señala en su artículo 3: "Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

Junto con @alfredocornejo presentaremos mañana una denuncia penal contra el titular del INAI.

Entendemos que la cesión de 26.000 hectáreas en la provincia de Mendoza, por parte del INAI a las supuestas comunidades mapuches, representa una clara amenaza a la Soberanía Nacional. pic.twitter.com/rA4eljfW2C — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 23, 2023

La réplica de Miguel Pichetto

Pichetto, consultado por MDZ, se refirió al hecho y sostuvo: "La denuncia es para tratar de censurarme, limitarme el ejercicio de opinión y mostrarme como un 'chauvinista', que es exceso de patriotismo. Y yo creo que la Argentina necesita la reivindicación de la patria, así que no me ofende esa calificación. Yo rescato el sentido de la patria, frente a políticas del INAI . No tengo ningún tipo de temor. Yo estoy en representación del congreso por la minoría y es la minoría la que me tiene que sacar. Los que me designaron son los que pueden plantear el pedido de renuncia".

"La vedad es que no tengo inconveniente respecto de lo que puede significar esta denuncia. Es un elemento de parte de este organismo de persecución ideológica y de querer limitarme la palabra democrática. Son ocupaciones violentas, con incendios, etc. Es un reclamo que pone en disputa 13 millones de hectáreas en todo el país . Vuelvo a decirlo: el pueblo mapuche no es originario de Argentina", añadió.

"De ninguna manera personajes que se autoperciben puede aparecer y reclamar. Hay que hacer un debate profundo. No es un tema que muchos analicen detenidamente", cerró Pichetto.