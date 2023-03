Buenos Aires: la elección clave para las reformas posibles

La elección en la provincia de Buenos Aires aparece en el escenario electoral nacional como la llave indispensable para abordar las reformas estructurales que la Argentina del futuro requieren. Lo es por la cantidad de diputados que elegirá, por los senadores que serán electos y por el gobernador que administrará los recursos y la política provincial los próximos 4 años. Si hay Gobierno de la oposición en la Nación, no hay dudas que la elección provincial será determinante. Sólo mirando la historia emerge la primera conclusión preocupante y posible respecto al futuro. Cada vez que un Gobierno nacional no peronista contó con un gobernador peronista, el mandato presidencial fue interrumpido. Es descriptivo. No es un juicio de valor.

Así las cosas, en Juntos por el Cambio tomaron nota y van por la difícil misión de ganar el territorio. Hoy el gobernador Axel Kicillof es un escollo importante, pero que podría ser arrastrado por la marea nacional si no hay recomposición de expectativas en el oficialismo nacional. Es el único candidato hasta acá, tiene unificado el frente electoral, fue proclamado por las centrales sindicales y está respaldado por los intendentes, que aunque no lo sientan propio, reconocen su competitividad y apoyan. También el ministro nacional Gabriel Katopodis dijo anoche que va a militar por su reelección. Dato no menor teniendo en cuenta su pasado.

En ese contexto, ayer se multiplicaron los encuentros dentro de la principal fuerza opositora. Primero Mauricio Macri participó de una reunión con más de una docena de intendentes del PRO por espacio de casi una hora. Luego, 11 intendentes junto a Diego Santilli (que también estuvo en el encuentro con Macri) fueron a ver a Horacio Rodriguez Larreta a sus oficinas de campaña del barrio de Belgrano. Estuvieron Julio Garro, Diego Valenzuela, Sebastián Abella de Campana, Soledad Martínez de Vicente López, Javier Martínez, Francisco Ratto, Ezequiel Galli, Gustavo Parie, Mariano Barroso, Pablo Petracca y Hector Gay de Bahía Blanca. Faltaron Néstor Grindetti de Lanús y Guillermo Montenegro de Mar del Plata, muy ocupado por las toma de tierras en el barrio Las Heras en la ciudad y la polémica cesión de tierras del Estado Nacional a la agrupación de Juan Grabois en “El Marquesado”.

En la reunión se habló de ordenar la interna, establecer reglas de juego y procurar que en los distritos donde se gobierna no haya internas que desafíen a los intendentes que buscarán sus reelecciones. Pendientes quedaron aspectos vinculados a la presencia de Jose Luis Espert como candidato dentro del espacio con lista propia y también la evaluación general de los acuerdos con resto de las fuerzas que componen Juntos por el Cambio.

Miguel Angel Pichetto fue contundente anoche cuando expresó: “No puede ser que el PRO tenga 7 candidatos a gobernador en la provincia”. Al respecto, Patricia Bullrich prometió a los suyos una definición el mes próximo. Néstor Grindetti, Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Joaquín de La Torre esperan. Mientras tanto realizan actividades en conjunto. El jueves estará Bullrich en La Matanza. Ahí estará Grindetti. No se descarta algún candidato más. Antes de la definición, Bullrich también se reunirá con los intendentes en las próximas horas. Y conversará con Macri. Como lo hace habitualmente, aunque no haya fotógrafos.

La UCR alinea tropa

Mientras todo eso sucedía, en un barrio cercano como Palermo, unos 27 intendentes radicales bonaerenses respaldaron la candidatura a presidente de Facundo Manes. Sólo faltaron 5. Entre ellos Gustavo Posse, enfrentado a la conducción partidaria provincial que una vez más fue el artífice del encuentro con Maximiliano Abad a la cabeza. El otro que contribuyó fue el presidente del Foro de intendentes radicales, Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen. Alguien que había cenado hace 20 días en la casa del propio Manes.

Todos tuvieron un cara a cara con el neurocientífico y diputado nacional, evaluaron el mapa electoral del radicalismo en los 135 municipios y cómo articular un programa de Gobierno que los tenga como protagonista. Sobrevoló la idea respecto a un lanzamiento de campaña tras lo ocurrido con Gerardo Morales semanas atrás, pero aún no hay consenso respecto a cuándo y cómo hacerlo.

Manes insiste en la austeridad de la campaña en tiempos de tantos limitantes económicos para el conjunto de la sociedad. Busca crear en torno a esa idea un sello distintivo. Entiende que la verdadera grieta es entre quienes gozan de privilegios y el conjunto de la sociedad que atraviesa padecimientos múltiples y cuya degradación en la calidad de vida fue una constante los últimos 12 años. En las próximas horas y días recorrerá Chacabuco, Lincoln y Junín, después de visitar ayer Bahía Blanca, Torquinst, Punta Alta y Pigüe.