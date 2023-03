Agustín Rossi arrancó su exposición y un diputado lo tildó de "caradura"

El jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, encabezó la sesión informativa en la Cámara de Diputados de la Nación. La temática general, hasta el momento, incluyó el pasado. Se trató de forma escasa las cuestiones relativas a la inversión y a la distribución organizativa presente y futura. Las palabras estuvieron centralizadas en la guerra de Las Malvinas, el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la batalla cultural contra la Corte Suprema de Justicia.

Insultos, gritos y malestar. "Saquen al diputado Rossi y traigan al jefe de Gabinete", se escuchó desde el sector de la oposición. Las acusaciones descansan en que no se abordó ningún tema informativo, sino que más bien se trató de un discurso explícitamente ideológico.

14:13 | Ricardo López Murphy habló de Rosario y de la deuda externa

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, comenzó opinando sobre los hechos de inseguridad en la Ciudad de Rosario. "He señalado a la comisión de Seguridad la inconsistencia entre la legislación de Defensa y comprometer en la Ciudad de Rosario un cuerpo de combate de nuestras fuerzas armadas. Siempre me pareció que era una decisión improvisada y el extremo de todo es mandar a un cuerpo de combate a un soldado sin armas. Es inaceptable en cualquier país", destacó mientras Rossi escuchaba sin mirarlo.

El exministro migró hacia otra temática puesta en debate por el jefe de Gabinete: "Cuando hablo del cuidado de los recursos naturales, debo decir que omitió la pesca. Si hay algo que es depredado por varios países son nuestras reservas en el área marítima exclusiva. Se ha desatendido y se ha omitido ahora".

"Ahora vamos al tema de la deuda que es grave. La deuda que salieron a comprarla a 36/17 dólares en una acción aventurera del ministro de Economía y a la cual le hemos iniciado acciones judiciales. Ahora en lugar de comprar, salen a vender. Compraban a 36/37 y van a vender a 23/22. Si este Gobierno administra las finanzas personales de cada familia sería ruinoso", expresó.

12: 30 | José Luis Espert cruzó con dureza a Agustín Rossi

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, criticó de forma contundente los temas abordados por Rossi: "No sé cómo no se le cae la cara de la vergüenza. Dedica treinta minutos sobre cosas tiradas de los pelos. La inflación se come el salario de los trabajadores. La gente no llega a fin de mes. No sé como no le entra en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario".

"La política de Derechos Humanos de ustedes es un curro bárbaro. Hebe de Bonafini también es una corrupta. Y tomando lo que dijo de Aerolíneas Argentinas le digo que deberían cerrarla", agregó apoyando la política de cielos abiertos.

El diputado liberal luego lo cruzó por no mirarlo. "La gente se muere de hambre. Tené la educación de mirarme cuando te hablo. No te hagas el canchero. Caradura", expresó.

12:00 | El discurso de Agustín Rossi

Rossi comenzó aludiendo a que “la Argentina hoy tiene elementos positivos de los cuales enorgullecerse y que sirven para mirar con energía el futuro" y destacó que "el desafío que tiene la Argentina por delante es fortalecer la política para que pueda seguir pensando en el interés general y no sea subordinada al poder corporativo”.



“La inversión extranjera directa en la Argentina estuvo arriba de los 15 mil millones de dólares el año pasado. Supera el máximo que existió entre 2015 y 2019, que tuvo un techo de 11 mil millones de dólares”, detalló el jefe de Gabinete.



Se valió de la tasa de desocupación del 6,3% que registró la última medición, para el cuarto trimestre de 2022, y señaló el hecho de que “hoy es más fácil encontrar empleo en las provincias del interior”. “En los próximos días el presidente Alberto Fernández entregará la vivienda número 100.000 construida por este gobierno”, agregó. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Tocó la temática de la guerra de Las Malvinas y aseveró que “el canciller argentino le notificó en estos días a su par británico que la Argentina da por terminado el ignominioso acuerdo Foradori-Duncan, algo que no tiene nada que ver con nuestras políticas históricas para defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”.

“Lo que tiene que hacer la Argentina es lo que hicimos durante muchísimos años, que es reclamar en cada uno de los foros internacionales nuestros derechos soberanos sobre Malvinas, con energía y con decisión”, afirmó.



Rossi luego reivindicó la política de derechos humanos del Gobierno y enfatizó al respecto: “Los derechos humanos no son un curro. En todo caso el curro es el de los que no quieren reconocer los 30 mil detenidos desaparecidos, porque no se animan a condenar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lamentablemente, para un sector de la política argentina, cuando uno lee sus discursos no escucha la palabra dictadura. Para ellos no fue una dictadura, fue otro gobierno más”.



Por último, el jefe de Gabinete tomó el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo relacionó con “los discursos de odio”. En base a ello, éste mencionó que “han aparecido en la Argentina y en el mundo los cimientos de un extremismo de derecha o de ultraderecha. Lo que sucedió con Cristina no es producto de la casualidad, porque para que haya existido alguien que le puso un revólver en la cabeza a Cristina, existió antes una campaña de discursos del odio”.

Noticia en desarrollo...