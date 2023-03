Macri-Rodríguez Larreta: sólo 45 minutos pudieron ser el inicio de una esperada solución en la oposición

"¿Podés decirme de qué hablan cuando se juntan? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo puede ser que no se fijen plazos para ver si pueden o no volver a bancarse o comprometerse?” le preguntó MDZ a tres importantísimos dirigentes que conviven en la cotidianeidad de la tensión que existe entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

Personas que se conocen desde hace más de dos décadas y combinaron elecciones con proyectos, económicos y políticos, no tienen - ante la mirada de propios y extraños - la confianza para hablar sin vueltas. O la han tenido pero ya la perdieron y les cuesta reencontrarla. El encuentro del viernes duró menos de una hora.

Públicamente se supuso que parte de la charla que mantuvieron Macri y Rodríguez Larreta tuvo como resultado que están buscando una solución para el tema que más desvela al ex presidente de la Nación. Que la jefatura de gobierno porteña siga en manos del PRO y que, para eso, todos tienen que confluir en favor de Jorge Macri, su primo y tan socio fundador como los dos que charlaron a solas.

Pero, ¿realmente se puede suponer que parte de la solución se inicia con la “renuncia” a su precandidatura porteña de Emanuel Ferrario? Sería de primer grado infantil y de una incredulidad total que esa sea la señal que esté esperando Macri, Mauricio, para sentirse mucho más tranquilo.

El actual vicepresidente de la Legislatura porteña no tiene ni la estatura ni la espalda para competir en reemplazo de Larreta. Ni siquiera pondría en riesgo un voto de ese espacio como sí lo haría, por ejemplo, el disruptivo Roberto García Moritán o Fernán Quiróz. El resto no está a la altura de la disputa.

Lo que sí queda en claro que en esta discusión hay un dominador del debate y otro que debe aceptar todo para que lo suyo no se disuelva como la sal entre las manos. Macri dispone de muchísimas más herramientas para acomodar las necesidades de Larreta que el alcalde de modificar alguna idea del ex presidente. Según trascendió de la charla que tuvieron ayer, todo estuvo planteado en el debate de la Ciudad, si habrá PASO con un solo candidato PRO y cómo lo apoyará el jefe de gobierno. Su mayor problema es poder seguir mostrando que no rompió el pacto que tiene con los radicales de Martín Lousteau, Enrique Nosiglia, Gerardo Morales y Emiliano Yacobitti.

Otros sugieren que en la charla también se habló de la Provincia de Buenos Aires y que ahí Rodríguez Larreta le pidió que Diego Santilli quedase como candidato único. En este caso, pasa lo mismo que con el mapa porteño. ¿Puede pedirle a Macri que baje a otros candidatos como gestos concretos si ninguno de ellos mide ni un cuarto de lo que tiene Santilli? Nada de esto sucedió.

Que no hayan hablado de otros temas más que del armado en algunas provincias, pero que el mayor tiempo se focalizaran en la Ciudad de Buenos Aires, demuestra que - hasta el momento - el ex presidente no tiene ningún interés de ocuparse de las urgencias de su sucesor en el gobierno porteño. No se hablan de los temas de Larreta, sólo de la preocupación de Macri por la Ciudad.

“De a poco se van acomodando las cosas, fundamentalmente en la Ciudad. Pero destrabado esto, lo demás, me parece, se acomoda mucho más fácil”, le dijo, mucho más sereno que de costumbre, uno de los que sigue de cerca el día a día de esta complicada relación.