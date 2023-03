En plena campaña, Alfredo Cornejo destrozó la gestión municipal de un exaliado

El precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, estuvo este viernes en San Carlos junto al postulante radical a la intendencia de la comuna, Silvio Pannocchia. Ambos participaron de una cena con empresarios locales, en la cual el senador nacional lanzó duras críticas contra la actual gestión municipal liderada por Unión Popular, partido que recientemente rompió su alianza con la UCR.

Cornejo y Pannocchia dijeron presente en la “Cena para el Desarrollo de San Carlos”, evento del que participaron representantes de la Sociedad Rural, la Asociación de Industriales de San Carlos y la FEM. También asistieron empresarios de todos los sectores económicos de San Carlos: turismo, ganadería, vitivinicultura, servicios, industriales, emprendedores y comercios.

Durante el encuentro, los precandidatos radicales hicieron hincapié en la propuesta de gobierno de Cambia Mendoza para el sector productivo y empresarial de San Carlos, de cara a las elecciones municipales.

En su intervención, el postulante oficialista a la Gobernación lanzó contundentes cuestionamientos contra la gestión municipal de Unión Popular. El partido del actual intendente Rolando Scanio y el ex jefe comunal y diputado provincial Jorge Difonso, rompió recientemente con el frente Cambia Mendoza y decidió conformar una nueva alianza para los próximos comicios, bajo el nombre de Encuentro por San Carlos.

En este contexto, Cornejo apoyó la precandidatura de Pannocchia y expresó: “Estoy aquí para pedirles el apoyo al Silvito, no solo lo conozco desde chico y conozco su hermosa familia, sino que conozco su trayectoria luchadora y emprendedora, y es tan representativo del sector privado sancarlino como todos ustedes. Ha estado escasamente tres años en la función pública y en el municipio, se animó a dar ese paso, y con las escasas competencias que tuvo para esa tarea, y con todos los palos en la rueda que le pusieron para esta tarea, se las ingenió bastante bien para hacer gestión. Algunos de acá lo conocen en esa faceta, y muchos otros lo conocen por su trayectoria privada”.

Poteriormente, apuntó los cañones contra el oficialismo muncipal y dijo que “en este marco son las elecciones municipales, y no hay que reproducir ‘mejor el malo conocido que bueno por conocer’, porque así se empiezan a anquilosar las administraciones municipales. En San Carlos lo que ha ocurrido es que el equipo está avejentado, viejo por el seguir haciendo las mismas cosas. Porque le da resultados electorales pero ya no tienen ni camiones para recoger la basura, ni las competencias exclusivas del municipio las están cumpliendo bien. Porque encontraron una fórmula que ampara la cultura populista kirchnerista, que buena parte de la gente dependa de comer de la mano del municipio. Cuando yo era adolescente no habían más de 250 empleados, hoy el municipio de San Carlos tiene más empleados que el municipio de Capital, que es el municipio que tiene más servicios. Tiene casi 800 empleados más que la Capital. Todos ganando muy poco dinero, por lo tanto están disconformes, y los servicios son cada vez peores”.

El senador nacional advirtió que el departamento del Valle de Uco cuenta con una morfología económica centrada en la agricultura, y hay proyectos muy competitivos que se están haciendo pero que no están puestos en valor. “Todo el tiempo de politiquería barata, acusaciones, y no sobre qué se quiere hacer. La propuesta que desarrollamos con Silvito, porque creo que puede ser intendente, es para que San Carlos dé vuelta la página. La administración está desgastada, si tenía algo bueno para dar ya lo dio, y ya los premió la ciudadanía de San Carlos. Nosotros somos capaces de representar el cambio cultural para hacer las competencias del municipio bien, pero para involucrarnos en temas económicos desde un lugar para avanzar, podemos ganar elecciones y hacer progresar a San Carlos”.

“Hay una oportunidad seria para que Silvito sea intendente de San Carlos, porque hay un modelo agotado, que habla todo el tiempo de política pero no habla de hechos, de hacer cosas, de desarrollar proyectos. Creemos que se puede ganar San Carlos, los últimos resultados electorales así lo demuestran”, enfatizó Cornejo.

Por su parte, Pannocchia sostuvo que “la generación de empleo a través de la articulación del municipio con el sector privado, con la creación de una Agencia de Desarrollo Local, transformarán el área de producción e industria y generarán desarrollo económico local”.

“Debemos ser gestores y hacedores de un nuevo San Carlos, buscando y escuchando sus propuestas, junto con el sector privado y la comunidad. Este es el camino que buscamos emprender. Son ustedes quienes generan la riqueza, y debemos acompañarlos en toda la cadena productiva, con gestión de financiamiento para emprendedores, y con herramientas claves que les permitan integrarse con potencial de crecimiento”, expresó.

Asimismo, el precandidato a intendente puntualizó en la construcción de este desarrollo con nuevas herramientas que cuiden los recursos naturales hídricos, “siempre mirando un anillo de crecimiento de afuera hacia adentro, desde las zonas rurales hacia las urbanas”.