Otro intendente PRO pide a Axel Kicillof que deje de lado las disputas políticas por los gendarmes

La decisión del ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, de desplegar fuerzas federales en territorio bonaerense instalando bases operativas en La Plata, La Matanza, Avellaneda y Pilar, dejó al descubierto las disputas políticas entre Nación y Provincia

El gobernador Axel Kicillof criticó la medida afirmando que se enteró por los diarios: “Si hay un plan y un diseño y es para el narcotráfico, no hay ningún problema, pero si es para la seguridad ciudadana se debe coordinar con la provincia"; dejando en evidencia que la decisión de Aníbal Fernández no cayó bien en calle 6.

Los chisporroteos no bajaron y luego de que el ministro de Seguridad le contestara al gobernador, "Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera"; Kicillof recogió el guante para responder: “A la Nación le venimos solicitando el envío de seis mil gendarmes a la Provincia. Todavía no mandaron ninguno”.

Sergio Berni redobló la apuesta y acusó a su par nacional de estar “resentido” por haber perdido la provincia en el 2015 y que su vida política tuvo un antes y un después luego de la derrota frente a María Eugenia Vidal y, a modo de advertencia, dijo: “Con la provincia no se jode, Aníbal Fernández con la provincia no se jode”.

El ministro de Seguridad bonaerense vaticinó que, sin coordinación entre Nación y Provincia, la llegada de fuerzas federales “lo único que garantiza es un fracaso”.

Desde la cartera de Seguridad nacional afirmaron que coordinaron el arribo de las fuerzas federales con los responsables de seguridad de los municipios escogidos para la instalación de bases operativas. Algo que fue desmentido por los jefes comunales de la oposición.

Uno de los primeros en hablar del tema fue el intendente de Lanús y precandidato a gobernador, Néstor Grindetti, quien consideró oportuna la llegada de gendarmes: “Es muy importante que nos ocupemos en serio de la problemática de la inseguridad en el Conurbano bonaerense”, remarcando que es primordial que llamen a los intendentes para lograr mejores resultados: “Estamos siempre abiertos al diálogo”.

En tanto, el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se mostró disgustado por haberse enterado a través de la prensa del arribo de fuerzas federales al Conurbano: "No nos podemos enterar por los medios. Somos los que mejor conocemos los territorios que gobernamos. Esperamos y confiamos en una decisión equitativa, coordinada, transparente y con diálogo”.

Valenzuela afirmó que es una medida necesaria por la inseguridad que reina en el Conurbano, ”pero nos parece imprescindible que estén bien coordinadas Nación y Provincia y que los municipios seamos parte de esa conversación”.

En sintonía con sus pares de Lanús y de Tres de Febrero, el Intendente platense Julio Garro pidió que se forme una mesa de trabajo con los intendentes: “Es una buena medida para atender el flagelo de la inseguridad, que se convoque a los intendentes a una mesa de trabajo para dar batalla contra el delito”.

“La inseguridad es uno de los principales problemas que afectan diariamente a nuestros vecinos. El envío de fuerzas federales que se plantea de parte de las autoridades es, sin dudas, una buena medida para atender este flagelo”, afirmó el intendente de la capital bonaerense.

Asimismo, Garro instó a dejar las peleas políticas a un costado por el bien de los ciudadanos de la provincia: “Es fundamental que se dejen de lado las disputas políticas y se convoque a los intendentes a una mesa de diálogo y de trabajo, para articular esfuerzos y dar batalla a la avanzada del delito y el narcotráfico en la Provincia”.

En el marco de la implementación de medidas de seguridad para los vecinos de La Plata, se puso en marcha una red integral de prevención inteligente y lucha contra el delito, que incluye - entre otras medidas - 1200 cámaras de seguridad conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo de última generación, la compra de nuevos móviles, la colocación de más luces LED y casetas de seguridad en plazas y parques.

Lo cierto es que, hasta ahora, no se sabe dónde se instalarán las bases operativas de las fuerzas federales ni cómo va a ser el articulado con la policía bonaerense y las policías comunales.